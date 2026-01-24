Madrid conmemora la "lucha por la libertad" de los Abogados de Atocha ante el "avance de la extrema derecha"

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martón (c), y la ministra de Sanidad, Mónica García (2d), durante la ofrenda floral ante el monumento El Abrazo, en la plaza de Antón Martín, a 24 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La plaza de Antón Martín ha conmemorado este sábado en un acto junto la escultura 'El abrazo' a los abogados laboristas, "luchadores por las libertades", asesinados hace 49 años junto al bufete en el que trabajaban, en el número 55 de la calle Atocha, en un contexto de "avance de la extrema derecha".

El 24 de enero de 1977 los abogados Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez fueron asesinados a manos de asaltantes de ultraderecha, mientras que resultaron gravemente heridos Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia.

"Estamos viendo cómo se está terminando con las reglas y cómo se está imponiendo nuevamente el uso de la violencia. La memoria que hoy recordamos aquí no es una memoria para anclarnos en el pasado, al contrario, es una memoria para generar esperanza, para trabajar en el futuro y para que hechos como este no se vuelvan a producir y podamos vivir en paz y en convivencia", ha afirmado la secretaria general de Comisiones Obreras (CC.OO.) Madrid, Paloma López Bermejo.

Al acto han asistido representantes del Ejecutivo central, como la ministra de Sanidad, Mónica García; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, la presidenta del PSOE-Madrid, Paca Sauquillo, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Este último ha afeado la ausencia por parte de autoridades del Ayuntamiento de Madrid y del Gobierno regional, algo que "no sorprende".

Fernando Martínez ha presentado de forma provisional la placa que reconoce desde el 20 de enero al monumento de 'El abrazo' como Lugar de Memoria Democrática y ha pedido a las autoridades madrileñas el "permiso oficial para poder ubicarla en condiciones".

LA JUVENTUD "NO SE DEJA ARRASTRAR POR OLAS DE ODIO"

La también líder de Más Madrid Mónica García ha defendido que los jóvenes "no son cada vez más proclives" a las ideologías de extrema derecha porque "hay una juventud que no se deja arrastrar por estas olas de odio", motivo por el que considera "imprescindibles" estos "actos de memoria de España, en los que personas han defendido con su vida la democracia", en alusión a los abogados asesinados.

La presidenta del PSOE-Madrid y hermana de una de las víctimas del atentado, Paca Sauquillo, ha reconocido que "quizá ha sido fallo de la izquierda no haber explicado suficientemente" a los jóvenes que "estos compañeros murieron para que ellos puedan tener libertad".

Asimismo, el secretario general del PCE-Madrid, Miguel Montero. ha reconocido el "ejemplo del pueblo madrileño" para "quienes no vivieron aquellos días de enero", que "dio la puntada definitiva a una dictadura agonizante que algunos aún aspiraban a revivir".

RECONOCIMIENTOS

El acto central ha contado con la entrega del premio Abogados de Atocha a dos representantes de las Madres de Plaza de Mayo y dos representantes de Abuelas Plaza de Mayo, en reconocimiento a "su lucha por la memoria, la verdad y la justicia frente a los crímenes de la dictadura argentina", iniciada por Jorge Rafael Videla en el año 1976.

El reconocimiento a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se ha otorgado coincidiendo con el 50º aniversario del golpe de Estado en Argentina, momento en el que iniciaron su revuelta para denunciar la desaparición forzada de miles de personas durante la dictadura.

Además del premio principal, se han entregado dos menciones especiales a colectivos de mujeres en contextos de conflicto. La primera de ellas ha sido para la Asociación Esperanza y Libertad, como reconocimiento a las organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres afganas.

La segunda mención especial ha recaído en la Unión de Mujeres Saharauis, de la que se ha resaltado su papel esencial en el sostenimiento de la vida en los campamentos de refugiados de Tinduf, en Argelia.