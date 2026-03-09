Madrid, que crece "por todas partes", constatará en feria inmobiliaria MIPIM que tiene "muchos inversores interesados"

Archivo - Se presenta Nuevo Norte en la feria inmobiliaria de Cannes - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha trasladado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, presente en la feria inmobiliaria de Cannes MIPIM 2026, constatará allí que el crecimiento de la ciudad "por todas partes" tiene "muchos inversores interesados".

"Es un hecho contrastado en estos momentos que Madrid probablemente es la capital de Europa donde mayor número de construcciones se va a realizar en los próximos años", ha destacado desde el Laboratorio de Salud Pública de Madrid Salud.

La también portavoz municipal se ha referido, por ejemplo, a Madrid Nuevo Norte, "absolutamente puntero, con mezcla de usos, de oficinas, de servicios, residencial, también con una importante capacidad de renovación tecnológica en cuanto a temas de desarrollo sostenible".

Y todo ello junto a los desarrollos urbanísticos que se están produciendo en el sur de la ciudad de Madrid. "Solo Valdecarros es el desarrollo más importante de Europa con las más de 50.000 viviendas que se van a construir, no hay un desarrollo similar en estos momentos a nivel europeo".

"Lógicamente los inversores están muy interesados en lo que está ocurriendo en nuestra ciudad. Estamos creciendo por todas partes , por el norte con el Madrid Nuevo Norte, por la operación Campamento en el oeste de la ciudad, con esos desarrollos grandes del sureste, también con algunos otros más pequeños, pero que también están ya llevándose a cabo, como la Nueva Centralidad del Este dando sus pasos", ha enumerado.

"REMATAR CON ABROÑIGAL"

A la ciudad le queda "rematar con ese proyecto de Abroñigal", razón por la que vuelven a "lanzar el guante al Ministerio de Transportes" para reunirse "a la mayor brevedad posible y desatascar esa situación porque es bueno para todos".

"Adif no le está dando uso a esos terrenos, que serían extraordinariamente beneficiosos para construir viviendas en la ciudad de Madrid y para también darle otros usos por el emplazamiento tan emblemático en el que están", ha insistido.