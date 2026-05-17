Madrid despide San Isidro con conciertos de Las Migas, Juerga Flamenca, Zumikids y un espectáculo de fuegos artificiales

Decenas de personas en la Pradera de San Isidro, a 15 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

Las Fiestas de San Isidro celebran este domingo su última jornada en la capital con un programa que incluye los conciertos de Las Migas y la Juerga Flamenca de Montoya & Carmona en la plaza Mayor, el espectáculo infantil Zumikids en la granja en la Pradera de San Isidro y un gran castillo de fuegos artificiales como cierre.

La jornada arranca a las 11 horas en Las Vistillas, con actividades infantiles organizadas por la Federación de Grupos Tradicionales Madrileños, que incluyen juegos, talleres, actuaciones y reparto de claveles. A las 11.30 horas, las casas regionales ofrecerán bailes y canciones del folclore español en un homenaje a San Isidro en la plaza Mayor.

A las 12 horas, el escenario infantil de la Pradera de San Isidro acogerá el espectáculo musical Zumikids en la granja, dirigido a familias. A las 13.15 horas se celebran las justas poéticas, un certamen de recitación de poemas.

A las 14 horas, Olga María Ramos interpretará temas de cuplé acompañada por el pianista Pablo Jiménez en los jardines de Las Vistillas.

Por la tarde, tal y como comparte el Ayuntamiento en un comunicado, la programación musical incluye a La Paloma, que actuará en la Pradera a las 20 horas, seguida por Xavibo a las 21.30 horas.

A las 20.30 horas, los DJ Smart, Manazas y Luiliminili, residentes del club Ochoymedio, pincharán pop, música urbana, disco, dance y electrónica en Las Vistillas. Por su parte, la Orquesta Panther Show animará la verbena de Matadero con repertorio de pop, rock y música latina.

Durante toda la jornada permanecen además abiertas la Feria de la Cacharrería en la plaza de las Comendadoras, el Teatro de Autómatas en Matadero Madrid y las exposiciones 'El botijo revisitado' en la Central de Diseño Matadero y 'Carteles de las Fiestas de San Isidro' en el Museo de San Isidro.

El cierre de las fiestas estará marcado por un espectacular castillo de fuegos artificiales diseñado por José Luis Giménez Clemente, con efectos de color, ritmo y sonido.