Madrid despide su Semana Santa con la tradicional procesión de la Soledad y el Cristo Yacente

Archivo - Talla de la Virgen de la Soledad en la procesión de La Soledad y del Desamparo y del Cristo Yacente, a 16 de abril de 2022, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tradicional procesión de la Soledad y el encuentro con el Cristo Yacente partirá este sábado a las 16 horas desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava poniendo punto y final a la Semana Santa en Madrid tras no haber podido salir en recientes ediciones debido a condiciones meteorológicas adversas.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de la capital, Marta Rivera de la Cruz, acompañada por el concejal de Centro, Carlos Segura, ha acudido a la sede de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo, que organiza la procesión, para realizar una ofrenda floral a las imágenes.

En declaraciones a los medios, Rivera de la Cruz ha mostrado su "satisfacción" por el desarrollo de una Semana Santa en Madrid que "será para recordar" por "la devoción, el interés y la alegría con la que los madrileños y los visitantes han seguido todas las procesiones" y que ha supuesto un "punto de inflexión" gracias al "buen tiempo", el "gran aliado de las procesiones".

Asimismo, la delegada ha puesto en valor la "belleza" y la "hondura" de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo (Juan Pascual de Mena, s. XVIII) que, según ha explicado el hermano mayor de la Congregación, Luis Fernando López Perona, cuenta con un manto azabache regalado por la reina Isabel II.

Además, como novedad este año, el hermano mayor también ha comentado que la imagen del Cristo Yacente (Talleres Olot, s. XX) estrena un nuevo paso, que permite que se vea "mucho mejor". Hasta ahora, el paso había sido prestado por la basílica de Nuestro Padre Jesús de Medinaceli.

PROTAGONISMO DE LAS MUJERES

La Congregación de la Soledad y el Desamparo es pionera en la integración de la mujer en las procesiones, siendo de las primeras en permitir que las mujeres pudieran portar las imágenes, según ha destacado López Perona. "Hay costumbre de que las mujeres no puedan llevar un paso de Semana Santa, no sé por qué, si quienes acompañaron al Cristo al Calvario fueron las mujeres", ha señalado.

En este sentido, el hermano mayor ha afirmado que esta presencia femenina es hoy mayoritaria en el paso del Cristo Yacente, donde "van dos hombres", pero "lo demás son todo mujeres", según ha explicado, subrayando la normalidad con la que la Congregación vive la participación de las mujeres anderas.

ITINERARIO DE LA PROCESIÓN

La procesión partirá desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava (calle Alcalá, 25) a las 16 horas, tras el acto del 'cierre' de la Semana Santa, cuando el hermano mayor de la hermandad de La Borriquita de Madrid acudirá al templo para realizar la llamada a las puertas. Después, se entregará la llave de la iglesia al Ayuntamiento, quien se encarga de su custodia.

Pasará por la calle Alcalá, Puerta del Sol, calle Mayor, Travesía de Bringas, Plaza de San Miguel, calle del Conde de Miranda, Plaza del Conde de Miranda, calle del Codo, Plaza de la Villa (encuentro con el Cristo Yacente a las 18.30 horas), calle Mayor, calle Bordadores, calle Arenal, Puerta del Sol, Carrera de San Jerónimo, Plaza de Canalejas, calle Sevilla, calle Alcalá y entrada a la iglesia de la Concepción Real de Calatrava.

El recorrido procesional del paso del Cristo Yacente será el mismo que el de la Virgen de la Soledad hasta llegar a la altura de la calle Mayor, que seguirá de frente hasta la Plaza la Villa, donde se producirá el encuentro, y se volverá a unir a la procesión de la Soledad. Los nazarenos visten hábito negro con tercerol del mismo color, con capa, cíngulo y guantes blancos en el cortejo de la Virgen, y túnica y tercerol negro en el paso del Cristo.