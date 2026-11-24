Archivo - Un agente de la Policía Municipal de Madrid, durante la visita a las 14 nuevas cámaras de videovigilancia dotadas con inteligencia artificial, instaladas en el parque de Pradolongo, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid desplegará en torno a 1.500 agentes de la Policía Municipal y 45 puntos de atención de Samur para garantizar el desarrollo de la jornada electoral del 29N.

Así lo ha trasladado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante el Pleno de Cibeles, donde ha afirmado que el dispositivo permitirá "atender cualquier incidencia", en coordinación con la Delegación del Gobierno.

Ha sido en respuesta a una pregunta a la portavoz de Vox, Arantxa Cabello, quien ha pedido al primer edil un dispositivo que permita acudir a los colegios electorales "con toda la tranquilidad" a los madrileños.