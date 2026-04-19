Madrid destina un millón a la promoción de la salud mental y prevención de adicciones en población infantojuvenil

Archivo - El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid invertirá un millón de euros en 2026 para reforzar la promoción de la salud mental y la prevención de las adicciones entre la población infantojuvenil.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles esta dotación, destinada a apoyar programas con este fin en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Sanidad.

Esta línea de ayudas está orientada a asociaciones y otras entidades sin ánimo de lucro que favorezcan la participación de los más jóvenes de la región en estas iniciativas.

En los últimos años, los dispositivos de Salud Mental de la Consejería de Sanidad y los sistemas de vigilancia de Salud Pública han constatado un incremento de los cuadros de ansiedad, los síntomas depresivos y las dificultades de regulación emocional en este sector de la población.

En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha comprobado que estos programas contribuyen a mejorar esta situación, al permitir a los destinatarios afrontar con mayor eficacia determinadas circunstancias en los ámbitos escolar, familiar y social gracias a su participación en estas iniciativas financiadas por la Comunidad de Madrid.

Según la última Encuesta sobre el Uso de Drogas de Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2025), las adicciones comportamentales han cobrado una especial relevancia, especialmente el uso problemático de internet y de videojuegos, de redes sociales y el juego con dinero.

Por el contrario, el estudio constata la bajada en el consumo de alcohol, tabaco y cannabis en la población de entre 14 y 18 años, con un descenso récord en el caso del cannabis con respecto a 2023.