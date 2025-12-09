Madrid distingue seis proyectos urbanísticos significativos para la ciudad en los I Premios Antonio Palacios - EUROPA PRESS

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha distinguido este martes seis proyectos urbanísticos significativos en la ordenación, construcción y rehabilitación de la ciudad en la primera edición de los Premios Antonio Palacios, que nacen para homenajear al arquitecto gallego tras cumplirse el 150º aniversario de su nacimiento.

La gala se ha llevado a cabo en el auditorio de la Caja de Música, en el corazón del Palacio de Cibeles, edificio proyectado por el 'arquitecto de Madrid' de la primera mitad siglo XX y su compañero Joaquín Otamendi, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de monumento.

En esta primera edición, se han recibido un total de 71 candidaturas y han distinguido finalmente un total de seis: la rehabilitación y ampliación de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón; Madrid Nuevo Norte; el proyecto de 20 viviendas con jardines, aparcamiento y local en calle Alcalá 141; el Centro Deportivo Municipal Cuatro Caminos; las actuaciones en el Real Jardín Botánico y la ordenación del entorno del lago de la Casa de Campo y Pabellones de Restauración.

Estos reconocimientos, que se desarrollarán con periodicidad anual, pretenden seguir la estela de los prestigiosos premios de urbanismo y arquitectura que el Ayuntamiento celebró de 1985 a 2007.

La escultura entregada a los premiados ha sido realizada por el Taller de Cantería del Área de Obras y Equipamientos, ejemplo de excelencia en la preservación y transmisión de técnicas tradicionales que siguen enriqueciendo el patrimonio urbano de la ciudad, en colaboración con la Dirección General de Planificación Estratégica del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.

La distinción está articulada en dos estructuras. La principal, en piedra, en referencia directa a la obra del arquitecto Antonio Palacios y como base, una peana de madera de roble que aporta una nota cálida y orgánica, estableciendo un diálogo con la piedra y evocando el equilibrio entre lo natural y lo construido.

"ESTOS PREMIOS TIENEN LARGA VIDA"

El alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha puesto en valor la figura de Antonio Palacios, "quien definió gran parte de nuestra ciudad y que, además, intervino no solo en los edificios, sino que intervino también en todas las perspectivas y adoptando técnicas de innovación en aquel momento verdaderamente pioneras".

"Si algo nos enseñan estos premios es que rezumamos talento, pero que ese talento es mejor si además lo hacemos desde el trabajo conjunto, entre la Administración y entre la sociedad. Entre todos somos capaces de avanzar y de llegar más lejos, y de hacerlo, además construyendo cada día una ciudad tan extraordinaria como la de Madrid. Y por eso estos premios tienen larga vida, estoy convencido de que no volveremos a interrumpir la entrega de estos premios", ha trasladado el primer edil.

SEIS PREMIOS EN ESTA PRIMERA EDICIÓN

En la categoría de 'Rehabilitación de Edificios', se ha premiado la rehabilitación y ampliación de la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón, edificio original de 1857, posteriormente convertido en residencia de señoritas en 1932 y reformado, finalmente en 2022, con un nuevo edificio polivalente que armoniza con las otras edificaciones existentes. Han recogido el galardón representantes de Junquera Arquitectos.

En la categoría de 'Edificios de Nueva Planta', el proyecto ganador ha sido el de Lapuerta Campo Arquitectos Asociados, '20 viviendas con jardines, aparcamiento y local en calle Alcalá 141', edificio singular con fachadas a dos calles del distrito de Salamanca. Tiene dos estilos completamente diferentes: el de la calle Alcalá es sobrio y ordenado, mientras que el de la calle Francisca Moreno es más creativo.

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid para la definición de la operación urbanística Madrid Nuevo Norte ha sido reconocida en la categoría de 'Planeamiento Urbanístico'. Se trata del proyecto público-privado de transformación urbana que cuenta con el mayor consenso social, político e institucional del entorno y que mejorará la conectividad y los espacios estanciales y verdes.

En la categoría 'Espacio Público', comparten premio el Real Jardín Botánico de Madrid por la restauración del cerramiento original y recuperación del paseo, que restablece la relación del Jardín Botánico con su entorno y con el recorrido peatonal perimetral a lo largo del paseo del Prado con la ordenación del entorno del lago de la Casa de Campo y Pabellones de Restauración, proyecto que aúna el cuidado de la ocupación y de la superficie construida, implementando los servicios e instalaciones con una perfecta adecuación al entorno.

El premiado en la categoría 'Innovación' ha sido para Lahoz López Arquitectos por el Centro Deportivo Municipal Cuatro Caminos, edificio del distrito de Tetuán situado en una plaza peatonal que invita al disfrute de los vecinos y a los juegos infantiles.

LA REHABILITACIÓN DEL TEATRO ALBÉNIZ, ENTRE LAS 9 MENCIONES

La entrega de las menciones de las distintas categorías ha corrido a cargo del delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante,

En la categoría de 'Rehabilitación de Edificios' se ha reconocido la rehabilitación integral del Hotel-Teatro Albéniz; la reforma del Edificio Aymerich, y la obra para poner en uso el antiguo pabellón de evacuatorios Matadero Madrid.

Se ha hecho mención en la categoría 'Edificio de Nueva Planta' a la LaScala por las 100 viviendas sociales Nuestra Señora de los Ángeles, 6; al Centro Universitario Ciencias de la Salud San Rafael en la calle Serrano 199, y a la Biblioteca Francisco Umbral.

El Plan Especial de protección y mejora de la ordenación de las redes públicas plaza Duquesa de Osuna y el Plan Parcial Solana de Valdebebas han sido destacados en la categoría 'Planeamiento Urbanístico'. En la categoría 'Innovación' se ha reconocido al Colegio Brains de la calle María Lombillo, 9.

El diploma que se ha otorgado constituye, igualmente, una apuesta por los oficios manuales de los que el Ayuntamiento de Madrid es garante. Se trata de una pieza elaborada a mano con tipografías móviles, propiedad de la Imprenta Municipal-Artes del Libro, ejemplo del interés del consistorio en la permanencia de estos oficios.