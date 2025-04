Madrid se encamina a su tercer día de huelga de basuras pero con compromiso de reanudar conversaciones "ahora mismo"

Las diferencias son por "matices que no tienen que ver con las condiciones retributivas sino con las organizativas"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Madrid se encamina a su tercer día de huelga de basuras pero con el compromiso de reanudar las conversaciones entre la representación sindical de los trabajadores y las empresas concesionarias del servicio de recogida "ahora mismo".

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha sido quien ha anunciado este compromiso después de haber promovido esta tarde una reunión entre las dos partes en conflicto, sindicatos y concesionarias. "Se retomará la mesa de negociación y, por tanto, se reanudarán las conversaciones para alcanzar en el menor breve plazo de tiempo un acuerdo. Han aceptado esta invitación del Ayuntamiento de Madrid y, por tanto, van a reanudar las conversaciones desde ahora mismo", ha trasladado el delegado a la prensa desde el Palacio de Cibeles.

De hecho ya se está buscando un lugar para celebrar esa reunión con el objetivo, en palabras de Carabante, de "alcanzar un acuerdo y que se pueda desconvocar cuanto antes esta huelga que se mantiene indefinida".

UN 'NO' AL PREACUERDO

A pesar del preacuerdo alcanzado ayer entre las dos principales centrales sindicales y las concesionarias, la asamblea de trabajadores del turno de noche rechazó el documento. Una línea roja se ponía encima de la mesa, evitar la congelación salarial. El documento del preacuerdo recogía una subida por encima del 4% anual, dos días de libre disposición y mejoras relacionadas con los periodos vacacionales.

Según han informado fuentes sindicales a Europa Press, 1.211 trabajadores de 1.949 emitieron su voto en las dos asambleas que se convocaron este martes. Un total de 940 personas rechazaron el preacuerdo, 254 votaron a favor y se anularon 17.

Borja Carabante ha explicado que los sindicatos han trasladado que la discrepancia se circunscribe a "cuestiones de matices y que, por tanto, no están lejos". Esos "matices no tienen que ver con las condiciones retributivas sino con condiciones organizativas", ha señalado.

"Eso nos abre la puerta a esperar que se alcance un acuerdo lo antes posible, de tal manera que esta situación no se mantenga. Yo creo que no tiene justificación que, por cuestiones de matices y por cuestiones que ya no están alejadas de ese punto de encuentro, se vaya a mantener de manera indefinida una huelga que tiene perjuicios para los madrileños como consecuencia de la acumulación de basuras", ha declarado.

Por otro lado, Carabante ha apuntado que los servicios mínimos se están cumpliendo "prácticamente" y "no existe una acumulación importante de basuras". "También les hemos advertido que vamos a estar muy vigilantes, que vamos a ser absolutamente rigurosos para controlar esos servicios mínimos y, en su caso, sancionar con la mayor dureza a las empresas por incumplimiento de esos servicios mínimos", ha advertido.

El Ayuntamiento de Madrid ha decretado servicios mínimos de hasta el 50 por ciento para garantizar que no se produzcan problemas de salubridad. En concreto, para la recogida de residuos domiciliarios, cubo de restos (tapa naranja), orgánica (tapa marrón) y plástico-metal-brik (tapa amarilla), los servicios mínimos se han fijado en un 50%. Deberán recogerse cada 48 horas como máximo y se ha establecido un calendario de recogida de los residuos domiciliarios, repartido en días alternos según los distritos.