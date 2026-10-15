Madrid encenderá su Navidad a finales de noviembre con un árbol en Cibeles como novedad y un guiño al Xacobeo en Atocha

Archivo - El Ayuntamiento convoca el tercer concurso escolar de dibujo para diseñar las luces de Navidad - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid encenderá su Navidad a finales de noviembre con novedades como un árbol en Cibeles, con el edificio del Ayuntamiento iluminado, y un guiño al año Xacobeo en Atocha.

Lo ha adelantado la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, donde ha detallado que serán hasta 164 kilómetros de cadenetas, tanto como ir y volver a Segovia.

El contrato aprobado alcanza los 5,9 millones de euros para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado navideño, que se extenderá hasta el día de Reyes. La iluminación navideña de este año se sitúa en el entorno de los 7,3 millones de euros y llegará a a más de 250 emplazamientos de la ciudad en los 21 distritos.

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