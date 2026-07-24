Madrid enfrenta el "peor incendio de su historia", la prioridad es salvar vidas y prepara desalojos en Navas y Cadalso

Varias aves huyen del fuego, a 23 de julio de 2026, en San Martín de Valdeiglesias, Madrid (España) - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid se enfrenta al "peor incendio de su historia", se marca como prioridad "salvar vidas", prepara desalojos en residencias de Navas de Rey y Cadalso de los Vidrios, y ha pedido trabajar "todos a una" para recuperar la región "lo antes posible".

Así lo ha trasladado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, donde ha trasladado que hay cuatro carreteras cortadas y 1.200 mayores que están en seguimiento.

Se mantienen los desalojos en Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Villa del Prado. "Vamos siguiendo minuto a minuto cómo se encuentran todas las personas allí", ha afirmado. Se han tenido que desalojar también residencias en Chapinería y en Colmenar de Arroyo, además de cerrar nueve centros de salud, si bien se sigue reforzando la atención en todos los hospitales de la región por si hubiera que atender a pacientes.

Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a poner en marcha una línea específica para ayudar a los ayuntamientos y a los municipios para su recuperación. Además, ha recordado que los incendios están activos y se vive "una situación inédita" por una "tormenta perfecta" con altas temperaturas y un viento que no da tregua.

"Solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia, así que duele mucho, y además duele mucho porque esta es una zona que es preciosa y que va a tardar en tiempo en recuperarse", ha lamentado la presidenta madrileña, quien ha pedido también ayuda para los alcaldes afectados.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))