Madrid espera que los casos aumenten por la incidencia de la variante delta pero no la curva de ingresos

Zapatero no ve motivo para reducir los aforos en hostelería o limitar la actividad del ocio nocturno

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La incidencia de la variante delta en la Comunidad de Madrid, ya predominante en la región, no va acompañada de una curva paralela de ingresos hospitalarios y se espera que la tendencia al alza siga subiendo en las próximas semanas hasta mediados de agosto, cuando se espera que el 70% de la población madrileña tenga la pauta de vacunación completa.

Así lo ha señalado el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, en una intervención en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, en la que ha confirmado que la variante delta ya es la predominante en la región, algo que ya alertaron hace cuatro semanas.

Al respecto, ha destacado que el Gobierno regional en previsión a esta situación adelantó la segunda dosis a la población vulnerable al subir el nicho de contagios debido a que esta variante del Covid es un 50% más transmisible que otras.

Zapatero ha insistido en que "lo importante es la repercusión de la nueva situación en relación a la carga hospitalaria" si bien ha apuntado que "no va a haber una curva paralela de ingresados en hospitales", ya que esta variante afecta sobre todo a jóvenes que tienen un cuadro clínico poco grave.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA Y EVITAR AGLOMERACIONES

La próxima semana, la Comunidad de Madrid abrirá la vacunación a mayores de 16 años y se espera entonces que haya un 70 por ciento de la población vacunada con la primera dosis para avanzar a mediados de agosto con la pauta completa en el mismo porcentaje de madrileños.

"Nos quedan semanas de más incidencia. Asumimos que la tendencia subirá", ha reconocido el viceconsejero, por lo que ha hecho un llamamiento a la prudencia y a la responsabilidad para no fomentar aglomeraciones.

Respecto a posibles restricciones, ha recalcado que Madrid tiene "sistemas de control de contagios", por lo que no hay motivo, a su juicio, para reducir los aforos en hostelería o limitar la actividad del ocio nocturno dado que no se puede afirmar que este sector sea responsable de los contagios. "No hay razón para tomar medidas", ha dicho.