Madrid estrena una guía interactiva de 20 parques con mapas e información sobre servicios disponibles en cada espacio

El Ayuntamiento invita a descubrir 20 zonas verdes con la aplicación Parques de Madrid - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha integrado en la aplicación Madrid Móvil el servicio 'Parques de Madrid', una guía interactiva que permite descubrir 20 zonas verdes de la capital mediante mapas georreferenciados e información sonora sobre la flora, la fauna, el patrimonio y los servicios disponibles en cada espacio.

La herramienta, que comenzó a funcionar en fase de pruebas durante la pasada primavera y ya está plenamente operativa, tiene un carácter educativo y está concebida como una guía integral de los parques madrileños, con el objetivo de divulgar el patrimonio verde urbano y facilitar la visita a algunos de los espacios naturales más representativos de la ciudad.

En esta primera fase, la aplicación incorpora un mapa interactivo con información geolocalizada de 20 parques y jardines, incluyendo descripciones sonoras sobre especies vegetales y animales, infraestructuras y monumentos, además de datos sobre la historia de cada enclave, horarios de apertura, servicios disponibles y otros recursos de interés para el visitante.

El proyecto, impulsado por el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Borja Carabante, reúne tanto jardines históricos como El Retiro o El Capricho como grandes parques urbanos, entre ellos Casa de Campo, parque del Oeste, Juan Carlos I, Valdebebas-Felipe VI, Tierno Galván, Pradolongo o el parque lineal del Manzanares.

Asimismo, la plataforma incluye espacios de proximidad y parques de barrio como la Dehesa de la Villa, Quinta de los Molinos, Quinta de Torre Arias, Quinta de la Fuente del Berro, Payaso Fofó, Azorín, Cerro del Tío Pío, Palomeras, Entrevías y Soto de Entrevías.

La pantalla principal del servicio ofrece un mapa de la ciudad, disponible en vista estándar y satélite, en el que aparecen geolocalizados los parques incluidos en la aplicación. El usuario puede consultar los contenidos tanto en español como en inglés y acceder al listado completo de espacios mediante un carrusel visual.

El Consistorio prevé ampliar progresivamente el contenido de la plataforma con la incorporación de nuevas zonas verdes, más información y futuras funcionalidades.