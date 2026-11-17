Archivo - Fachada de la sede del Ayuntamiento en Cibeles, a 15 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudiará la propuesta de crear un espacio-memorial en la futura Ciudad del Deporte, junto al estadio Riyadh Air Metropolitano, en el distrito de San Blas-Canillejas, para rendir homenaje a los deportistas madrileños fallecidos que han destacado en distintas disciplinas deportivas.

Así lo ha avanzado la concejala delegada de Deporte, Sonia Cea, durante la Comisión de Cultura, Turismo y Deporte, en respuesta a una pregunta del concejal no adscrito Javier Ortega Smith, quien ha planteado habilitar un espacio que permita mantener vivo el recuerdo de los deportistas que han contribuido a proyectar el nombre de Madrid.

Cea ha agradecido la iniciativa y ha asegurado que merece el "máximo respeto" del Gobierno municipal. La concejala ha explicado que trasladará la propuesta a la Junta Municipal de San Blas-Canillejas, puesto que la iniciativa necesitaría contar con un acuerdo del Pleno del distrito para posteriormente elevarse a la Junta de Gobierno.

"Tomamos nota de su iniciativa y esperemos que en estas futuras pistas puedan ser un homenaje a los deportistas madrileños fallecidos", ha señalado Cea, quien ha destacado que estos representan un "legado maravilloso" del deporte y un ejemplo para las generaciones futuras.

Durante su intervención, Ortega Smith ha defendido que la futura Ciudad del Deporte constituye un buen emplazamiento para albergar este reconocimiento. "Va a ser la gran ciudad del deporte", ha señalado el concejal, quien ha subrayado que debería reunir a deportistas de distintas disciplinas y épocas que hayan destacado por sus éxitos y su capacidad de superación, como Manolo Santana, Luis Aragonés, Blanca Fernández Ochoa, Fernando Martín, Ángel Nieto o María de Villota, entre otros.

En este sentido, Cea ha recordado que deportistas como Fernando Martín, Blanca Fernández Ochoa o Ángel Nieto ya cuentan con espacios dedicados a su memoria en la capital.