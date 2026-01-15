Madrid exige al Ministerio que "pida perdón y deje de hacer el ridículo" cuando falta documentación clave en Campamento

Archivo - La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, observa los planos durante su visita a las viviendas de los terrenos de Campamento - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, ha exigido a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que "pida perdón y deje de hacer el ridículo" cuando falta por aportar documentación clave para que el Ayuntamiento pueda aprobar la operación Campamento.

Ya ayer el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, apuntaba en la comisión de Vivienda del Senado en la que compareció que el departamento de Isabel Rodríguez no había remitido documentos clave como la memoria de gestión, el plan de saneamiento y el plan de gestión del agua.

"No se puede salir a una rueda de prensa (por parte de la ministra) a decir que el Ayuntamiento está poniendo palos en las ruedas cuando uno no ha hecho los deberes, como es el caso del Ministerio de Vivienda", ha espetado Sanz tras la comparecencia con medios de comunicación tras la Junta de Gobierno.

La vicealcaldesa incluso ha exigido a la ministra "que deje de hacer el ridículo y pida perdón al Ayuntamiento de Madrid porque lo que dijo la ministra fue una completa y absoluta falsedad". "La pelota está en su tejado, son ellos los que tienen que mandar esos informes para que nosotros podamos seguir avanzando", ha zanjado.