Madrid flexibiliza el protocolo del Retiro para reducir el número de cierres pero "manteniendo la seguridad"

Archivo - Parque de El Retiro cerrado por condiciones climatológicas adversas - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid flexibilizará el protocolo del parque del Retiro y otros históricos consiguiendo reducir el número de cierres pero "manteniendo la seguridad".

Lo ha anunciado el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, durante la presentación del nuevo plan de economía circular que el Ayuntamiento de Madrid va a desarrollar en el Retiro. Será este jueves cuando el equipo de Gobierno eleve la propuesta a la Junta.

Se rebaja en 5 km/h el umbral de rachas de viento para la activación de alerta naranja, con rango de velocidad máxima de entre 45 y 60 km/h (hasta ahora en 40-55 km/h) y a partir de 60 km/h la roja (hasta ahora superior a 55 km/h).

Esta medida se adopta tras el análisis de la información estadística desde 2014 dado que se ha detectado una menor influencia de la temperatura máxima y la humedad del suelo en la sucesión de incidencias en alerta naranja y roja respecto al Protocolo de 2019.

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