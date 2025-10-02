Madrid gana 45.900 cotizantes a la Seguridad Social en septiembre, un 1,2% más, y lidera el ascenso de afiliados

Archivo - Una mujer sale de una oficina del SEPE, a 1 de abril de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La afiliación a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid durante septiembre creció un 1,23% en relación al mes anterior, y ganó una media de 45.903 cotizantes, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este jueves.

En términos interanuales, la región presenta una subida del 2,87% de afiliación a la Seguridad Social, con un total de 105.552 efectivos más. Así, la cifra de cotizantes global en la Comunidad de Madrid llega hasta las 3.779.782 personas.

La afiliación media bajó en septiembre en once comunidades autónomas respecto al mes anterior y subió en seis, especialmente en Madrid (+45.903 ocupados) y Cataluña (+14.869). Por contra, los descensos más acusados de la ocupación se dieron en Baleares (-13.533 afiliados) y Andalucía (-11.168).

Del conjunto de afiliados a la Seguridad Social en la Comunidad de Madrid, 3.340.208 pertenecen al Régimen General, 435.483 son autónomos, 4.091 se inscriben en el Régimen del Mar y no cuenta con ningún cotizante en el del Carbón. Asimismo, 2.044 se inscriben en el sector agrario y 91.363 en el de servicios al hogar.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, la Seguridad Social ganó una media de 31.462 cotizantes en septiembre respecto al mes anterior (+0,15%), su mayor repunte en este mes desde el inicio de la serie en 2002. Sólo fueron mejores los meses de septiembre de 2020 y 2021, en el periodo de pandemia.

Tras el aumento de ocupados de septiembre, impulsado especialmente por la educación con el comienzo del curso escolar, el número de afiliados medios se situó en 21.697.665 cotizantes.

El incremento de afiliados medios registrado en septiembre de este año es el más elevado desde 2021, cuando el sistema ganó casi 57.400 ocupados. En 2020, año de la pandemia, la Seguridad Social sumó 84.000 cotizantes con la relajación de las restricciones. Exceptuando esos dos ejercicios, no hay un septiembre mejor en la serie histórica que el de este año.

En el último año, de septiembre de 2024 a septiembre de 2025, la Seguridad Social ha ganado 499.459 afiliados en valores medios, con un crecimiento interanual del 2,3%.

En términos desestacionalizados, el número de cotizantes a la Seguridad Social registró una subida mensual de 56.700 afiliados (+0,26%), lo que llevó al sistema a máximos históricos de 21.728.949 cotizantes. Dentro de la serie desestacionalizada se han creado 1,92 millones de empleos desde diciembre de 2021, antes de la entrada en vigor de la reforma laboral.

LAS MUJERES TIRAN DEL EMPLEO

La afiliación media subió en septiembre únicamente entre las mujeres, que ganaron 66.471 empleos en el mes (+0,6%), hasta los 10.234.627 cotizantes. La afiliación masculina, por su parte, cayó en 35.009 ocupados (-0,3%), hasta los 11.463.038 cotizantes.

El Ministerio ha destacado que, desde antes de la reforma laboral, la afiliación femenina ha aumentado un 12,6%, lo que supone 2,8 puntos más que entre los hombres. Asimismo, desde septiembre 2021, la ocupación entre los menores de 30 años ha subido un 24,3%, en tanto que la de los mayores de 55 años se ha incrementado un 23,3%, muy por encima de la media nacional (+11,1%).

Por su parte, la afiliación media de extranjeros subió en septiembre en 19.072 cotizantes respecto al mes anterior, un 0,6% más, hasta situarse en 3.088.341 afiliados foráneos, muy cerca de sus máximos históricos.

EDUCACIÓN, EL SECTOR QUE MÁS EMPLEO CREÓ EN SEPTIEMBRE

Por regímenes, el General, el más numeroso del sistema, ganó 26.344 afiliados medios en septiembre (+0,1%), hasta los 18,21 millones de ocupados, mientras que el Régimen de Autónomos (RETA) sumó 7.581 afiliados (+0,2%), lo que situó el total de cotizantes por cuenta propia en 3.413.292 personas.

El RETA ha ganado 36.212 trabajadores en el último año (+1,07%). Casi el 70% de los nuevos autónomos del último año se han incorporado a sectores altamente productivos, como información y comunicaciones y actividades científico-técnicas, con más de 24.300 nuevos trabajadores por cuenta propia entre los dos.

Dentro del Régimen General, la educación protagonizó el mayor repunte de la ocupación en septiembre al ganar 61.025 cotizantes respecto al mes anterior (+5,7%) por el inicio del curso escolar, seguido, de lejos, por las actividades administrativas, con 23.843 afiliados más (+1,6%).

Por su parte, el Sistema Especial Agrario ganó 11.541 afiliados en el noveno mes del año (+1,9%), en tanto que el del Hogar registró 799 bajas (-0,2%).

Entre las actividades que perdieron afiliados en septiembre destacan el comercio (-44.031 cotizantes) y la hostelería (-32.294 ocupados), que se vieron afectados por el fin de la temporada turística en buena parte de España.

El Ministerio ha puesto el acento en la intensidad con la que han ganado ocupados en el último año los sectores de transporte y almacenamiento (+8,2%); actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (+4,6%); agricultura, ganadería y pesca (+5,8%), y educación (+4,5%).