Madrid habrá suministrado la primera dosis a 260.000 personas y tendrá 80.000 con las dos a final de semana

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha desgranado que al finalizar esta semana la región habrá suministrado más de 260.000 dosis de la vacuna del coronavirus y tendrá a más de 80.000 vacunados con la pauta completa.

"Hasta que no podamos contar con un mayor número, no podremos seguir avanzando en la vacunación de los siguientes grupos. Algo que, honestamente, me preocupa sobre manera", ha señalado a continuación durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid.

Así lo ha trasladado tras la intervención de la diputada de Vox Gádor Joya, quien le ha preguntado por el sistema de información que tienen previsto para la obtención informado previo a la administración de la vacuna anti coronavirus en la población en general.

El consejero madrileño ha defendido que cuentan con un sistema de información del consentimiento informado, en consonancia con la Estrategia nacional de Vacunación contra el Covid.

En este sentido, ha indicado que el documento 'Criterios de Evaluación para Fundamentar Modificaciones en el Programa de Vacunación en España', aprobado por el Consejo Interterritorial en 2011, recoge que en la vacunación es necesario el consentimiento informado.

Según Escudero, "este mismo documento recoge la existencia de consenso en que este consentimiento sea verbal, excepto en determinadas circunstancias en que deba realizarse por escrito, buscando una mayor protección del paciente".

"Este sería el caso de la administración de vacunaciones en el ámbito escolar donde los padres o tutores no están presentes. O de aquellos casos de las personas mayores sometidas a tutela. Para estos casos, será necesario contar con la autorización de los padres o tutores para poder administrar cualquier vacuna", ha dicho. Este consentimiento, tal y como ha remarcado, también es aplicable a la situación de vacunación frente al coronavirus.

VACUNACIÓN EN RESIDENCIAS

En el caso de la vacunación en las residencias de mayores y personas con gran dependencia, Escudero ha declarado que "esta misma estrategia recomienda la utilización de consentimiento informado escrito en las personas que tengan incapacidad para tomar decisiones".

Por ello, en el documento técnico de vacunación frente a Covid de la Comunidad de Madrid se adjunta un modelo de consentimiento informado para utilizar en estos casos.

"Este es el documento que empleamos y que además, se encuentra publicado en la web de la Comunidad de Madrid, conjuntamente con el documento técnico de la vacunación en la Comunidad de Madrid y la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad", ha remarcado, al tiempo en el que ha mostrado dicho documento.

Escudero ha hecho hincapié en estos momentos están todavía en la primera etapa de la Estrategia de Vacunación y que cuando se llegue a la segunda fase comience a vacunar a la población en general, las personas que acudan a vacunarse, se entenderá que prestan su consentimiento verbal, al igual que ocurre en otras campañas de vacunación como es el caso de la gripe.

"Por tanto, no será necesario un registro de consentimiento adicional, como en el caso de las personas dependientes o los menores", ha zanjado.