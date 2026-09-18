Madrid homenajea a La Casera con una placa en su primera fábrica y una exposición sobre sus más de 70 años de historia

Esposición dedicada a la historia de La Casera - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha rendido homenaje este viernes a La Casera con la instalación de una placa conmemorativa en el número 8 de la calle Cactus, donde estuvo situada su primera fábrica, y la inauguración de una exposición que recorre más de siete décadas de historia de la emblemática marca.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la concejala presidenta de Tetuán, Paula Gómez-Angulo, ha descubierto la placa colocada en el edificio, que recuerda que en ese lugar Félix Duffo fundó La Casera en 1949, "símbolo del sabor y la vida cotidiana de varias generaciones de españoles".

A unos cientos de metros de la antigua fábrica, Almeida ha inaugurado posteriormente la exposición 'Historia de La Casera' en la Sala de Exposiciones Juana Francés, situada en la sede de la Junta Municipal de Tetuán.

Durante el acto, Gómez-Angulo ha definido el homenaje como un acto "pequeño, pero muy importante y simbólico" tanto para el distrito y la ciudad de Madrid como para el conjunto de España y sus familias.

"Creo que todos tenemos un recuerdo muy personal y familiar unido a una marca que representa tantos momentos buenos de nuestra memoria", ha afirmado la concejala, quien considera que La Casera es una enseña que genera "unanimidad" y "une a todos los españoles".

La edil ha explicado que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de la ubicación de la primera fábrica gracias a la investigación realizada por un vecino de Madrid con motivo del 75º aniversario de la marca. La Junta Municipal trasladó entonces al Pleno del distrito la propuesta de instalar la placa, una iniciativa aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos.

"Era de justicia reconocer el esfuerzo que hizo la familia Duffo en el año 1949 y cómo la marca ha ido creciendo y evolucionando, acompañando a muchísimas generaciones de españoles hasta nuestros días", ha subrayado Gómez-Angulo.

UNA MARCA "PARA TODO TIPO DE CONSUMIDORES"

La hija del fundador, Isabel Duffo, se ha mostrado "emocionada" por el reconocimiento y ha recordado el esfuerzo realizado por su padre para poner en marcha el proyecto.

Según ha relatado, Félix Duffo buscó por distintos puntos de Madrid hasta encontrar en la calle Cactus la nave más económica que podía permitirse. Su objetivo, ha explicado Isabel Duffo, era elaborar una bebida especial y accesible que pudieran consumir personas de cualquier situación económica, tanto sola como mezclada con vino.

"Trabajó muchísimo y muy duro", ha rememorado la hija del fundador, quien también ha agradecido a los actuales responsables de La Casera el cuidado de la marca.

Por su parte, la directora de Sostenibilidad, Comunicación y Asuntos Públicos de Suntory Beverage & Food Iberia, Carmen Guembe, ha recordado que La Casera ha estado presente "en cada celebración, en cada evento familiar, en bodas y en los miles de bares de la esquina y del barrio".

"NO ES UNA MARCA, ES UN ICONO"

Almeida ha asegurado que Madrid tenía una "deuda de gratitud enorme" con Félix Duffo y su familia por haber creado una enseña que ha trascendido su dimensión comercial. "En 1949, en la calle Cactus, decidió crear no una marca, sino un icono, porque La Casera forma parte de la vida cotidiana de las más diversas mesas de España", ha destacado.

El regidor también ha puesto en valor el ingenio publicitario de la empresa, responsable de campañas y expresiones que acabaron integrándose en el imaginario colectivo, especialmente el eslogan "Si no hay La Casera, nos vamos".

"Madrid es hoy una ciudad global, pero está muy anclada en sus raíces, en quiénes somos y de dónde venimos", ha afirmado antes de animar a los madrileños a conocer "la historia de una familia, de un barrio, de una ciudad y de un icono".

UN SEAT 600, ENVASES Y PUBLICIDAD HISTÓRICA

La exposición recibe al visitante con un clásico SEAT 600, una edición especial personalizada por La Casera, y reúne parte del archivo de Suntory Beverage & Food Iberia, grupo al que pertenece actualmente la marca.

El recorrido incluye piezas y envases originales, cartelería histórica, imágenes de las fábricas, materiales promocionales y ejemplos de la evolución de su identidad visual. También se proyectan anuncios que forman parte de la memoria popular española y campañas protagonizadas por conocidos actores, artistas y comunicadores.

La muestra recuerda igualmente las colaboraciones publicitarias de La Casera con personajes como la Familia Telerín y sus patrocinios deportivos, entre ellos el Club Ciclista Bahamontes y varias ediciones de la Copa América de Vela.

Félix Duffo fundó la compañía en mayo de 1949 con un préstamo de 300.000 pesetas del Banco Español de Crédito y el apoyo de su primo Domingo Colón y de Áurea Logroño, que fue su secretaria durante toda su vida.

La primera botella se produjo en mayo de 1950. Durante ese mes salieron de la fábrica de Tetuán 1.417 botellas de un litro, fabricadas en vidrio retornable y provistas de un tapón mecánico de porcelana. Al finalizar ese mismo año, la compañía ya había vendido más de 380.000 unidades.

Para dar a conocer el producto, Duffo impulsó estrategias comerciales innovadoras para la época, como cupones de descuento, muestras gratuitas, anuncios en prensa, radio y cine y el concurso radiofónico 'El auto de la fortuna', en el que una caravana visitaba domicilios al azar y entregaba premios si encontraba una botella de La Casera.

La compañía llegó a contar con 53 fábricas, incluida una en la entonces Guinea Española, y se expandió mediante acuerdos con fabricantes, embotelladores y distribuidores locales. En 1957 se convirtió además en concesionaria de Schweppes en España.

En 1967 lanzó sus variedades de naranja y limón; en 1971 incorporó un refresco de cola, y en 1981 presentó el primer refresco de cola sin cafeína comercializado en España. Durante los años 80 introdujo nuevos formatos, como las latas y las botellas de plástico PET, y se convirtió en el primer productor de refrescos en España que fabricaba sus propias botellas.

Esa década marcó también el momento de mayor penetración cultural de La Casera. Entonces se popularizó el término "tinto de verano" y el publicista José Luis Zamorano creó el eslogan "Si no hay La Casera, nos vamos", una frase que acabó incorporándose al lenguaje coloquial y contribuyó a convertir el nombre de la marca en sinónimo del producto.

En 2001, La Casera se integró en Schweppes y posteriormente pasó a formar parte del grupo Suntory. En 2007 lanzó su primer tinto de verano listo para consumir y desde entonces ha ampliado su catálogo con nuevas variedades y bebidas vinculadas al aperitivo.