Madrid homenajea al restaurante Jurucha con una placa conmemorativa por sus más de seis décadas de historia - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid ha homenajeado este jueves al restaurante Jurucha con la instalación de una placa conmemorativa en la fachada de su establecimiento, ubicado en la calle de Ayala, en reconocimiento a sus más de seis décadas de historia como uno de los referentes de la gastronomía madrileña.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado por la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha descubierto la placa durante un acto en el que ha agradecido a la familia propietaria de Jurucha su contribución a la ciudad y ha asegurado que el establecimiento es una "seña de identidad de Madrid".

"Madrid le rinde homenaje con una placa que reconoce su historia, su legado y el trabajo de una familia que ha sabido mantener viva una de las tabernas más emblemáticas de nuestra ciudad", ha trasladado el regidor en una publicación en 'X' tras su visita.

Según indica el Consistorio en un comunicado, la familia de la Viesca Gómez-Martinho se hizo cargo de Jurucha en 1962, cuando adquirió el establecimiento y mantuvo el nombre con el que ya era conocido. Desde entonces, varias generaciones han estado al frente del negocio, consolidándolo como uno de los bares más reconocibles del distrito de Salamanca.

"El Bar Jurucha lleva más de seis décadas formando parte de Madrid y de nuestra vida. Un lugar donde generaciones de madrileños han compartido una barra, una conversación y el placer de entrar sabiendo que te saludan por tu nombre", ha destacado Almeida en 'X'.

En la actualidad, Inmaculada Lanza, viuda de José María de la Viesca, continúa al frente del establecimiento mientras cede el testigo a su hijo Rodrigo. Como negocio familiar, Jurucha ha conservado su personalidad y una oferta gastronómica ligada a la tradición hostelera madrileña. Entre sus especialidades destacan sus característicos pinchos gratinados y su conocida tortilla de patata.