Madrid homenajeará a los ciudadanos estadounidenses con un acto el 4 de julio por los 250 años de su independencia

1067339.1.260.149.20260309150857 Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este miércoles en Nueva York una nueva campaña de promoción internacional de Madrid - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este lunes desde Nueva York que la región homenajeará a los ciudadanos estadounidenses con un acto por el aniversario de los 250 años de la independencia de EEUU.

Así lo ha dado a conocer la presidenta madrileña en un encuentro informativo organizado junto a la Cámara de Comercio España-EEUU, en el que ha detallado que están preparando un homenaje al pueblo norteamericano en esta fecha tan señalada para ellos.

Se trata de una fecha destacada también en la capital, en la que se prevé una gran afluencia de personas ya que coincide este año con el acto central del Orgullo 2026, la Manifestación estatal que recorre el primer sábado de julio las principales vías de la ciudad.

"Porque sabemos la importancia que el 4 de julio tiene para un norteamericano. Y Madrid quiere recordarles a todos que están en su casa, y por eso lloramos, celebramos y disfrutamos juntos, en feliz mestizaje", ha aseverado.

Así, ha subrayado que al otro lado del Atlántico y, en concreto, en Madrid les esperan "con los brazos abiertos sembrando, invirtiendo tiempo y cariño para seguir creciendo juntos".

Además de este acto en Madrid, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha preparado más actividades, ya que EEUU será el país invitado en Hispanidad 2026 y trabaja "en numerosos eventos culturales en torno al jazz o el flamenco en colegios y puntos por toda la región".