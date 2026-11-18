Archivo - Cubos de basura durante la intensificación del servicio de basuras de Madrid, a 2 de enero de 2026, en Madrid (España). Tras haber decretado la suspensión del servicio de recogida de basuras entre la noche del 31 de diciembre al 1 de enero, este - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se ha comprometido a "incentivar por todos los medios posibles" la mejora en el reciclaje para posibilitar a los contribuyentes que se puedan beneficiar de descuentos en forma de bonificación en la tasa de basuras.

"Nosotros vamos a incentivar por todos los medios posibles el mejorar el reciclaje en la ciudad de Madrid porque es una de las formas en las cuales podemos mejorar también desde el punto de vista de la sostenibilidad de esta ciudad", ha trasladado Almeida desde la Casa de la Villa.

Almeida ha descrito como "ejemplar" el funcionamiento del parque tecnológico de Valdemingómez y ha subrayado que estudiarán "todas las formas en las que se pueda incentivar la mejora del reciclaje en la ciudad".