Madrid ha incumplido ya las superaciones del límite horario de NO2 de todo 2019 por el 'punto negro' de Plaza Elíptica

La ciudad de Madrid ya ha incumplido las superaciones del valor límite horario de dióxido de carbono (NO2) fijado por la Unión Europea para todo 2019 debido a la contaminación que acumula la estación de medición de la plaza Fernández Ladreda, más conocida como plaza Elíptica, según datos de Ecologistas en Acción.

Esta estación rebasó el Valor Límite Horario (VLH) de NO2 el martes al alcanzar 19 superaciones del valor límite legal. Según la legislación europea, ninguna estación debería superar el valor de 200 miligramos por metro cúbico más de 18 veces al año.

Ayer continuaron las superaciones en dicha estación, sumando 3 más, con lo que Fernández Ladreda acumula ya 22 superaciones del VLH de NO2 a día 7 de febrero. Esto quiere decir que Madrid ya ha incumplido este límite legal para todo el 2019, cuando apenas estamos al inicio del segundo mes del año, ha denunciado Ecologistas.

Esta situación ya se ha repetido varias veces. En 2015 el VLH de NO2 se rebasó nada menos que el día 4 de enero en la estación Barrio del Pilar, un registro que todavía hoy constituye un récord europeo. En 2012 el límite se rebasó el día 10 de enero y en 2011 la superación del VLH ocurrió el 8 de febrero.

Fernández Ladreda encabeza todos los años, muy de lejos, la lista de estaciones que superan el VLH de NO2. Además, es junto con la estación de Escuelas Aguirre la que registra valores más altos de valor medio anual de NO2, rebasando invariablemente el Valor Límite Anual (40 mg/m3).

Madrid ha incumplido sistemáticamente ambos límite legales que son de aplicación desde 2010, razón por la cual la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción a España, ha recordado Ecologistas en un comunicado.

Pero también tiene problemas con las partículas en suspensión. El Ayuntamiento de Madrid incorporó en 2018 analizadores de partículas PM10 y PM2.5 en la estación de Fernández Ladreda, "pues de manera inexplicable carecía de estos sensores". Tras ello, la estación de Fernández Ladreda se colocó automáticamente la primera en cuanto a contaminación por partículas tanto PM10 como PM2.5 en 2018.

En definitiva, para Ecologistas en Acción la zona de Plaza Elíptica tiene un serio problema de contaminación y considera que Madrid no podrá cumplir con los valores límite legales que marca la directiva europea "si no se acomete un plan específico para esa zona, algo que de momento no está cubierto por las medidas en marcha (protocolo y Madrid Central)".

El problema de la zona de plaza Elíptica es el tráfico asociado a un colegio ubicado en la plaza (con niños que están expuestos a niveles de contaminación malsanos), paradas informales de autobuses a centros de trabajo que podrían organizarse de manera más eficiente, etc. Pero el problema principal de la zona es el tráfico asociado a la A-42, la autovía Madrid-Toledo, una importante vía de acceso de coches a Madrid desde las poblaciones del Sur.

Ecologistas en Acción viene denunciando hace tiempo que el tráfico diario de acceso/salida de Madrid desde la corona metropolitana y otras provincias es "un serio problema que hay que abordar y que requiere la imprescindible colaboración entre las administraciones local, autonómica y central".

Por ello creen necesario que el Ayuntamiento de Madrid ponga en marcha un plan específico para la zona y que aborde los problemas locales, que el Gobierno central mejore el servicio de Cercanías y que las diversas administraciones colaboren para sacar adelante cuanto antes los siempre prometidos y nunca ejecutados carriles bus; así como la prolongación de la línea 11 de Metro y la modificación de las líneas de la EMT en la línea necesaria.