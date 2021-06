Madrid levanta suspensión temporal de Vivotecnia tras comprobar que "han tomado medidas para proteger a los animales"

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid levantó el pasado 1 de junio la suspensión temporal del laboratorio de Vivotecnia acordada hace unos meses por indicios de maltrato animal en sus instalaciones, tras comprobar ahora que "se han implementado todas las medidas preventivas y correctoras solicitadas para garantizar la protección de los animales y evitar que se reproduzcan hechos como los que se conocieron".

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que aseguran que actuaron "de manera inminente y suspendió con carácter temporal la actividad del laboratorio Vivotecnia, el pasado 9 de abril, tras tener conocimiento de los hechos que se denunciaban en un video con imágenes de supuestos malos tratos grabados hacía dos y tres años en el laboratorio".

Antes de levantar la suspensión temporal de la actividad se ha requerido al laboratorio tomar un conjunto de medidas preventivas y correctoras para garantizar el bienestar de los animales cuya implementación ha sido verificada por los técnicos de la Consejería de Medio Ambiente.

Esas medidas son la instalación de cámaras de seguridad en las salas de los animales, al efecto de llevar un control efectivo de todos los procedimientos que se realizan con ellos. Así como la supervisión 'in situ' por una veterinaria que informa diariamente a la Comunidad de Madrid de su estado, y de cualquier otra incidencia.

La Comunidad de Madrid quiere recordar que todas las actuaciones realizadas se han hecho de manera coordinada con el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) y han estado a disposición del Juzgado y de la Fiscalía "en todo lo que les han requerido".

Y señalan que el Juzgado denegó las medidas cautelares, incluida la de decomiso de los animales, solicitada por diversas asociaciones animalistas, y que la vía penal sigue abierta. Asimismo, la Comunidad de Madrid sigue adelante con la sanción administrativa al laboratorio, indican las mismas fuentes.

LAS ENTIDADES QUERELLADAS SE QUEJAN

Por su parte, las entidades querelladas contra Vivotecnia denuncian que tras levantarse la suspensión temporal, los experimentos con animales continúan allí.

Las organizaciones mencionadas denunciaron al laboratorio a raíz de un vídeo publicado por Cruelty Free International el pasado mes de abril, en el que se observaban crueles prácticas y una absoluta falta de respeto por la vida e integridad de los animales víctimas de experimentación en las instalaciones del laboratorio en Tres Cantos.

"La Comunidad de Madrid mintió deliberadamente cuando anunció en abril que se procedería a sacar a los animales del laboratorio. No solo no cumplió con su palabra y no ha esperado, siquiera, a que se diriman responsabilidades en los tribunales, sino que ahora permite que el laboratorio retome la actividad con normalidad. Además, nunca se dejó de experimentar; a pesar de la comunicación de la Comunidad de Madrid indicando la suspensión de la actividad, autorizó a seguir con los experimentos que ya estaban en curso", señalan los animalistas en un comunicado conjunto.

Todas estas organizaciones solicitaron como medida cautelar el decomiso de los animales, pero esta solicitud fue desestimada por el Juzgado de Colmenar Viejo por "falta de evidencias de maltrato animal". Ante ello y la "inacción de las administraciones", convocaron una manifestación en Madrid el pasado 29 de mayo en la que miles de personas acudieron a la Puerta del Sol bajo el lema #RescateVivotecnia

"Seguiremos luchando en los juzgados para liberar a los animales. Exigimos al Gobierno que invierta en validar e investigar métodos alternativos para acabar con la cruel experimentación en animales. No tiene cabida en la sociedad actual, empática y que vela por el bienestar animal", apuntan las entidades.