Madrid mide el alcance de una huelga general con el foco en el transporte y los servicios básicos

Archivo - Archivo.- Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Hacia la huelga general' - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid vive este miércoles una huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios con el foco puesto en los transportes públicos, los servicios básicos y la actividad comercial, sectores que pueden verse especialmente afectados por la paralización de la actividad cotidiana.

La huelga ha sido convocada por UGT y CCOO ante la pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para acceder a una vivienda y la reclamación de mejoras salariales y llega tras la acampada del 26S por la vivienda que se ha mantenido durante 38 días en la Puerta del Sol.

Se trata de la primera huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios en 14 años, tras la que tuvo lugar el 14 de noviembre de 2012, contra los recortes y las políticas de austeridad del Gobierno de Mariano Rajoy.

En este caso, se desarrollará desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas del miércoles 11 de noviembre. No obstante, en los centros de trabajo con varios turnos, comenzará con el primer turno, aunque empiece antes de las 00.00 horas del día 11, y finalizará cuando termine el último turno, aunque se prolongue más allá de las 24.00 horas del día 11.

La convocatoria incluye movilizaciones a lo largo de toda la jornada en la capital y la manifestación principal comenzará a las 18.00 horas en Atocha y recorrerá el centro hasta la Plaza de España, con cortes de tráfico previstos en Paseo del Prado, Plaza de Cibeles, Alcalá, Gran Vía y Plaza de España.

SERVICIOS MÍNIMOS

La Comunidad de Madrid ha fijado unos servicios mínimos para intentar garantizar los servicios básicos y la compatibilidad del derecho a huelga con el normal desarrollo de la actividad cotidiana, una negociación que terminó sin acuerdo sindical.

Como en anteriores ocasiones, se prevé que la presencia de piquetes en puntos estratégicos o críticos pueda condicionar el cumplimiento de estos servicios mínimos.

Uno de los principales focos será el transporte público en una región como Madrid con gran cantidad de desplazamientos. En detalle, en la red de Metro de Madrid deberán circular el 80% de los trenes en horas punta (entre las 07.30 y las 09.30; entre las 14 y las 16 horas y entre las 18 y las 20 horas) y el 50% en las horas valle (el resto del horario).

En el caso de los autobuses urbanos de la capital (EMT), circularán el 50% en la red específica y del 40% en la red concurrente, es decir, aquellas líneas que concurren con otros modos de transporte, en particular con la red de Metro. Para los autobuses interurbanos, circularán el 50% de los servicios en las horas punta (desde el inicio del servicio hasta las 09.30 horas) y el 45% de los servicios durante el resto del tiempo.

Por su parte, el Ministerio de Transportes ha establecido para la red de Cercanías unos servicios mínimos del 75% en hora punta, que abarca desde las 06.00 a las 09.00 horas; de las 13.30 a las 15.30 horas y de las 18.30 a las 20.30 horas. Para el resto de la jornada, los servicios mínimos son un 50%.

SERVICIOS ESENCIALES

También se han fijado los servicios mínimos en servicios considerados esenciales como sanidad, emergencias 112, seguridad, servicios sociales, educación, hacienda y tramitación electrónica. En términos generales, los hospitales madrileños contarán con unos servicios mínimos durante la jornada de huelga estatal para este miércoles 11 de noviembre que se corresponden con el personal que presta servicios en fin de semana y festivos y personal con guardia programada y un máximo del 35%.

En Atención Primaria, en los centros de salud que cuenten con cuatro o más médicos de familia, los mínimos por turno son dos médicos de familia, un pediatra, dos enfermeras y un auxiliar administrativo. En los centros con menos de cuatro médicos de familia, se establece un médico de familia, un pediatra, una enfermera y un auxiliar administrativo por turno. En ambos casos, si no existe pediatra en plantilla, se sustituye por otro médico de familia.

En el caso del Summa 112, los servicios mínimos del personal asistencial equivalen al 100% de los profesionales que tengan servicio programado según el cuadrante del día de huelga, sin que puedan superarse los planes de trabajo previstos para esa jornada.

En Educación, los centros deberán contar con el director y el jefe de estudios y, en ausencia de de ellos, con el secretario. Además, los colegios de segundo ciclo de Infantil y Primaria garantizarán un maestro por cada 50 alumnos y en los institutos de Secundaria y FP básica, la proporción será de un profesor por cada 90 alumnos.

De su lado, y a nivel municipal, el Ayuntamiento de Madrid afirmó que se garantizarán los servicios esenciales durante la huelga general convocada para este miércoles con dotaciones mínimas en emergencias, seguridad, atención social, limpieza, abastecimiento y movilidad para proteger las necesidades básicas de la ciudadanía.

Entre los servicios que mantendrán la actividad imprescindible figuran SAMUR-Protección Civil, Bomberos, Policía Municipal, SAMUR Social, los centros de acogida y la Campaña del Frío. También se garantizarán la ayuda a domicilio, la teleasistencia y la atención en residencias y centros de mayores. Asimismo, se mantendrán las prestaciones esenciales dirigidas a menores, personas con discapacidad, personas sin hogar y víctimas de violencia de género y violencia sexual.

En materia de servicios públicos, el Consistorio ha previsto las dotaciones necesarias para asegurar el abastecimiento de alimentos a través de Mercamadrid, la recogida de residuos esenciales, la limpieza urgente, la conservación de infraestructuras críticas y los servicios imprescindibles para la movilidad y la circulación.

IMPUNIDAD Y SECUESTRO

De su lado, desde el Gobierno madrileño la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que se utilice "la impunidad y el secuestro" en esta huelga, además de pedir acabar con la "basura sindical" que busca usar a los ciudadanos "como rehenes" de sus causas. "Les da igual, porque todo lo que están promoviendo con esta mafia sindical que nos lleva a esta huelga, que es totalmente política", aseguró, al defender que lo único que quieren es que no haya "alternancia política".

La líder del Ejecutivo madrileño señaló que esta huelga está promovida por UGT y CCOO, que son "dos sindicatos afiliados a partidos políticos" de los que "comen, y viceversa". "Hay otros sindicatos o muchos sindicalistas de CC.OO. y UGT a los que probablemente no les guste lo que están haciendo porque se les está viendo el plumero y se les está yendo de la mano", expresó.

Es por ello que calificó esta situación de "cachondeo" y considera que no saben "ni quién protesta ni por qué", además de censurar que todo el mundo esté pagando esta situación "con su dinero, su esfuerzo, su comercio y sus desvelos", algo que se "tiene que acabar".

ALGARADA DE CARÁCTER POLÍTICO

Por su lado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha tildado esta convocatoria de "huelga política" y una "algarada de carácter político de CCOO y UGT dirigida a influir directamente en el resultado electoral" del 29 de noviembre.

En el foco ha puesto a los sindicatos, a quienes ha advertido de que los piquetes informativos no pueden acabar siendo "de intimidación contra todos aquellos que quieren levantar la persiana de sus negocios"

"No voy a hacer huelga, eso lo tengo claro, porque es una huelga política y no es una huelga que se corresponde con lo que requiere nuestro ordenamiento jurídico", ya anunciaba días atrás.

Igual que ha vaticinado una serie de "algaradas callejeras que impidan a la gente poder ir a trabajar, que traten de obstaculizar el normal funcionamiento en los servicios mínimos del transporte público de la ciudad de Madrid" o que "los famosos piquetes informativos, en vez de informar, traten de intimidar y coaccionar".