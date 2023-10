Madrid no detecta ninguna orden de cierre de local por razones de seguridad tras el incendio en Murcia

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha informado de que el Ayuntamiento no ha detectado ningún local que tuviera una orden de cierre que fuera por razones de seguridad hasta el momento, tras el incendio en unas discotecas de Murcia que ha acabado con la vida de varias personas.

"Son otras razones las que determinaron que se diera esa orden de cierre y clausura como consecuencia de, por ejemplo, instalaciones que pudieran no estar previstas en el proyecto original, pero que en ningún caso es por razones de seguridad", ha indicado Almeida en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno.

Aunque todavía no está completado el estudio, sí ha precisado que hasta el momento no hay ningún local que tuviera una orden de cierre que fuera por razones de seguridad y en estos momentos no esté clausurado.

En concreto, se ha referido al cierre de una discoteca en Tetuán, después de que 'El Periódico de España' avanzara que las discotecas KLK y 4K, en el distrito de Tetuán siguen abiertas pese a haber recibido 270 llamadas de quejas a la Policía Municipal.

Almeida ha explicado que esta mañana se iba a proceder a la clausura de una de ellas, pero han recibido una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que da un plazo de tres días a los propietarios para que puedan hacer alegaciones, por lo que no han podido proceder a la clausura del local.

"Las resoluciones judiciales hay que respetarlas e inmediatamente en cuanto podamos y se supere el plazo de resolución procederemos a la clausura, que es lo que íbamos a hacer esta mañana", ha afirmado.