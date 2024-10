Madrid pide al Gobierno la gratuidad de la R-5 en hora punta para facilitar desplazamientos por obras en la A-5

Almeida afirma que será "muy complicado circular" por esta zona durante cerca de 18 meses

MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha pedido este viernes al Gobierno central al gratuitad de la autopista radial R-5 en hora punta de días laborables para facilitar los desplazamientos por las obras del soterramiento de la A-5, que comenzarán este 11 de octubre.

"Vamos a reclamar que efectivamente haya un refuerzo de la línea C-5 de Cercanías, no solo un refuerzo, sino que no se produzcan retrasos, incidentes ni averías. En segundo lugar, también se va a plantear la gratuidad de la R-5 y, por tanto, que en horas punta en días laborables, la R-5 pueda ser gratuita para todas aquellas personas que se tengan que desplazar, no solo desde Móstoles, sino desde otros municipios del sur de Madrid", ha informado el alcalde ante los medios de comunicación desde el COAM.

Considera el primer edil que esta es una medida "lógica y razonable", que depende del Gobierno de España, y que "facilitaría muy considerablemente" la circulación en la ciudad y en otras vías que pueden verse sobrecargadas como la A-42, la M-503 o la propia M-40.

En la misma línea, ha afirmado que el Gobierno de España se "debe implicar" en este asunto y ha subrayado que a partir de diciembre y durante 18 meses va a ser "muy complicado" circular por el entorno de la A-5.

UNA OPERACIÓN DE CALADO COMPARABLE AL SOTERRAMIENTO DE LA M-30

Martínez-Almeida ha comparado la ejecución de esta obra con la del soterramiento de la M-30. "Creo que 20 años después nadie discute la necesidad de ejecutar esa infraestructura y de que, durante ese periodo de tiempo, se produjeran esas retenciones y afecciones, porque fue una obra cumbre para la ciudad", ha reivindicado.

Sin embargo, ha vuelto a poner el foco en el servicio de Cercanías, con "retrasos e incidencias" en la C-5, la que presta servicio en esta zona donde se van a ejecutar las obras, que pasarán en una primera fase desde la avenida de Portugal hasta la avenida Padre Piquer.

Por otra parte, el alcalde ha informado de que se están estudiando también diferentes terrenos que puedan servir como aparcamientos disuasorios cerca de módulos de transporte.

En concreto, se ha referido a un solar próximo al parque de Aviación Española. Para su puesta en marcha, se dirigirán al Ministerio de Transportes para que lo pueda poner a disposición de los vecinos.