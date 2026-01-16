Madrid pide a Mónica García centrarse en el "problema" del Estatuto Marco, "más importante" que el registro de objetores

La ministra de Sanidad, Mónica García - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha pedido este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que se centre en resolver "el problema que tiene" con los médicos y la huelga por el Estatuto Marco, que es "más importante", y no en presentar denuncias contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por el registro de objetores.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico después de que el Ministerio haya registrado un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por no presentar el registro de médicos objetores de conciencia en materia de aborto, según ha informado este viernes la ministra de Sanidad, Mónica García.

"Hay un incumplimiento de la ley fragrante. Madrid es la única comunidad que no ha hecho un registro de objetores para garantizar el derecho al aborto de las madrileñas", ha denunciado Mónica García en una declaraciones en el programa 'Al rojo vivo' de La Sexta, recogidas por Europa Press.

La ministra ha explicado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo un mes de plazo para presentar el registro, al tiempo que ha resaltado que dicho documento también sirve para garantizar los derechos de los objetores.

El pasado 14 de octubre de 2025, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento a las tres comunidades autónomas que aún no habían acatado la ley (Aragón, Baleares y la Comunidad de Madrid), dando un plazo de un mes para su respuesta.

Mientras las dos primeras comunicaron el inicio de los trámites para la creación del registro, no ha sido así en el caso de la región. Desde la Comunidad de Madrid se ha rechazo crear un registro de médicos objetores de conciencia para practicar abortos, exigido por la ley estatal de 2023.

""Nosotros preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario que no piensa en nada ni en nadie", recalcó la consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute.