Madrid pondrá a disposición 10.000 efectivos de seguridad y emergencia durante la visita del Papa León XIV

Archivo - Portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid pondrá a disposición los 10.000 efectivos del Área de Seguridad y Emergencias para "todas las necesidades" que pueda haber durante la visita del Papa León XIV a la capital del 6 al 9 de junio.

Así lo ha detallado este martes la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, ante los medios de comunicación desde el CEIP Francisco de Goya, donde ha indicado que los efectivos ayudarán también en ámbitos de la movilidad y voluntariado.

"Son cuatro días en los que el Papa va a estar en Madrid y va a requerir de un número de dispositivos extraordinariamente importante, como ha ocurrido cuando ha habido otros eventos, por ejemplo, la cumbre de la OTAN. Toda la plantilla va a estar absolutamente implicada, también de SAMUR-Protección Civil y nuestro cuerpo de bomberos", ha explicado.

Precisamente, la Delegación de Gobierno de Madrid ha presidido este martes una reunión preparatoria para la vista del Papa León XIV con el Consistorio y la Comunidad. Preguntada por el encuentro Sanz ha asegurado que ha sido "cordial" en la que se han revisado los aspectos relativos a la agenda y poner en común la información que tenían.

"Por nuestra parte iba el jefe de gabinete del alcalde, Diego Lozano, que es quien está teniendo toda la interlocución y relación con la organización del viaje de su Santidad a Madrid. Ya había habido reuniones previas en el ámbito de la seguridad y a medida que se vayan concretando todas y cada una de esas visitas, pues se irán haciendo los planes concretos", ha subrayado.

En esta línea, la vicealcaldesa ha insistido en que "tampoco hay demasiada novedad" respecto a este encuentro porque llevan reuniéndose las tres administraciones "desde hace mucho tiempo" con los organizadores y "simplemente se ha hecho un repaso de esa posible agenda".

ESPERA QUE LA VISITA SEA "UN ÉXITO"

"El Ayuntamiento de Madrid se va a volcar para que esta visita sea un éxito y para que los madrileños y todos los que vengan de fuera la disfruten. Se ha hablado de seguir manteniendo estas reuniones en las próximas semanas y por lo tanto entiendo que habrá alguna otra convocatoria, pero los representantes que han estado en esta reunión entiendo que serán los que acudan a las siguientes reuniones. No hay ningún tipo de polémica", ha recalcado.

Considera Sanz que "lo importante" es que cada administración ponga "lo mejor de cada uno" para que la visita sea "un absoluto éxito". Ha añadido que "no va a entrar en ninguna polémica" con el delegado del Gobierno, Francisco Martín.

"Ya he dicho en otras ocasiones lo que pienso acerca de sus pronunciamientos. Creo que lo importante es que la visita del Papa salga bien, que todas las administraciones a la medida de nuestras competencias tomemos las decisiones correctas para que eso sea así", ha apuntado.

REUNIONES OPERATIVAS

Asimismo, la vicealcaldesa ha subrayado que desde su punto de vista le preocupan sobre todo las reuniones de carácter técnico que van a tener lugar entre Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil y otros ámbitos, incluido el Centro Nacional de Inteligencia.

"Esas son las reuniones verdaderamente operativas y que a futuro irán concretando todos y cada uno de los detalles junto con la organización. No queremos ninguna polémica y lo único que queremos es que el viaje salga bien", ha concluido.