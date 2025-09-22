Madrid pone este lunes el broche final a la Semana Europea de la Movilidad con la gratuidad de bicimad

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid pone el broche final a la Semana Europea de la Movilidad con la gratuidad de bicimad este lunes, ha recordado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a través de sus redes sociales.

Para celebrar el Día Mundial sin Coches este el lunes circular en bicimad será gratis para los trayectos de hasta media hora de duración.

Es una de las iniciativas dentro de la Semana Europea de la Movilidad, como la ruta ciclista celebrada este pásado sábado entre el Templo de Debod y la Puerta de Alcalá, que permitió ir sellando el 'Pasaporte Bicimad'. A los primeros 50 que lo hayan completado se les ha dado acceso a a un mes gratis de contrato 'tarifa plana' de bicimad.