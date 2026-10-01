Madrid se prepara para ponerse ante la cámara de Woody Allen y llevar sus calles "a todo el mundo"

1121980.1.260.149.20261001152208 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el director Woody Allen y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida - José Oliva - Europa Press

MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Madrid se prepara para ponerse ante la cámara de Woody Allen, que ha elegido la capital por su belleza, su elegancia y la vida de sus calles para ambientar su nueva película, cuyo rodaje comenzará el próximo lunes y recorrerá durante seis semanas más de 30 localizaciones de la ciudad y también Aranjuez.

El cineasta ha participado este jueves en la presentación del proyecto junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, quienes han destacado la oportunidad que supone la película para mostrar Madrid a millones de espectadores.

Allen ha explicado que la capital reúne las características que buscaba para su historia. El realizador ha descrito Madrid como una ciudad "elegante" y "hermosa" y ha señalado que conserva la buena impresión que tenía de sus anteriores visitas.

Ayuso ha celebrado que quien ha transportado "la magia de las calles de Nueva York y sus peculiaridades al resto del mundo" vaya a hacer lo propio con Madrid, mientras que Almeida ha augurado "un antes y un después" para la imagen de la capital. "Esta película va a ser de Madrid, pero va a ser desde Madrid a todo el mundo", ha afirmado el alcalde.

Durante la rueda de prensa, Allen ha destacado su predilección por las grandes urbes y ha explicado que siempre ha situado la ciudad en el corazón de sus películas.

En el caso de Madrid, ha subrayado la actividad, el tráfico y la presencia de personas en las calles, elementos que forman parte de lo que le atrae de una ciudad y que considera importantes para su trabajo.

AYUSO REIVINDICA LA LUZ, EL PATRIMONIO Y LA VIDA DE LOS BARRIOS

Durante su intervención, la presidenta regional ha destacado que la luz, el ambiente y las calles de Madrid y ha reivindicado una oferta que se extiende por los 179 municipios madrileños, con una combinación de historia, patrimonio, belleza y elegancia que convive con la gastronomía, las tascas, los tablaos y la vida de los barrios.

"A pesar de ser tan internacional, además Madrid siempre lucha por no perder su carácter popular de sus barrios", ha señalado, antes de destacar su ambiente "castizo" y de animar al equipo a disfrutar de las calles y los rincones de la región durante su estancia.

La presidenta se ha detenido además en el paisaje cultural de Aranjuez, cuyos jardines, palacio y calles formarán parte de los escenarios de la película.

ALMEIDA: "DESDE MADRID A TODO EL MUNDO"

Por su parte, Almeida ha asegurado que la película permitirá que "tantos y tantos millones de espectadores" disfruten de Madrid a través del cine de Allen y ha vinculado esa difusión con un "atractivo turístico extraordinario" para los próximos años.

El alcalde ha sostenido que la capital ofrecerá al realizador "el mejor escenario posible", con emplazamientos de Madrid y Aranjuez "extraordinariamente bonitos y atractivos", y ha defendido que el proyecto contribuirá a consolidar su posición entre las grandes ciudades del mundo.

Almeida ha agradecido al director que haya elegido Madrid entre la "multiplicidad de localizaciones" que querrían acoger una película suya y le ha asegurado que "se sentirá en casa" y como "un madrileño más".

UNA ELECCIÓN PERSONAL DEL DIRECTOR

El productor de Wanda Visión Miguel Morales ha explicado que rodar en Madrid fue una elección personal de Allen. La productora propuso inicialmente País Vasco, Navarra o Canarias por sus mayores incentivos fiscales, pero el cineasta manifestó que quería ambientar la película en la capital, una ciudad que conocía y admiraba.

Esa decisión llevó a Wanda, una productora madrileña, a buscar el apoyo de la Comunidad y del Ayuntamiento para hacer viable la financiación y sumar Madrid a las ciudades retratadas en la filmografía del realizador.

La película, la número 51 de Allen, será una comedia contemporánea cuyo título incluirá la palabra Madrid y tendrá buena parte de sus localizaciones en el centro de la capital. La producción será mayoritariamente española y contará con más de 50 actores españoles.

UNA GUITARRA ESPAÑOLA COMO BIENVENIDA

La música también ha tenido protagonismo en el acto. Almeida ha recordado el concierto que Allen ofreció con su banda de jazz en las Noches del Botánico en 2019 y Ayuso ha invitado al director y a su equipo a disfrutar de las celebraciones de Hispanidad, que coincidirán con su estancia.

La presidenta ha avanzado, además, la puesta en marcha del primer Festival de Jazz Hispano de la Comunidad de Madrid, un proyecto que se suma a la programación de la Hispanidad 2026, que se celebra del 2 al 12 de octubre, con más de 200 actividades en cerca de 70 espacios y Estados Unidos como país invitado, coincidiendo con el 250º aniversario de su independencia.

Al término de las intervenciones institucionales, Ayuso y Almeida han entregado al cineasta una guitarra española como bienvenida a la ciudad que acogerá su próximo trabajo.