Madrid se prepara para la Semana Santa también en el estómago, con previsión de consumir más de 7 millones de torrijas

Archivo - Torrijas en la pastelería ‘Paco Pastel’, en San Lorenzo de El Escorial - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Semana Santa no sólo es tiempo de fe, también puede ser un festival para los estómagos con un dulce que vuelve siempre por estas fechas, las tradicionales torrijas, con la previsión de que los madrileños consuman más de 7 millones de este pan bañado con leche o vino, en base a las previsiones de la Asociación de Empresarios Artesanos de Pastelería y Panadería de la Comunidad de Madrid (Asempas).

Las casi 600 pastelerías artesanas de la región ya tienen los hornos trabajando a toda máquina para cumplir con la tradición de la Cuaresma en lo que a gastronomía se refiere. El año pasado se vendieron más de 7 millones de torrijas, según datos aportados por la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de la Pastelería de Madrid (ASEMPAS).

Tampoco se quedaron atrás figuritas, monas, huevos de Pascua y otros productos tradicionales, con un millón de unidades vendidas, además de otros productos tradicionales como pestiños y bartolillos.

Las pastelerías madrileñas llevan semanas tentando desde sus escaparates con el postre propio de la Semana Santa, que experimenta un resurgir en los últimos años tanto por el creciente protagonismo del comercio electrónico y el servicio de entrega a domicilio como por las novedades en su composición, como las torrijas sin gluten o las veganas. Además al clásico baño de leche o vino se han sumado nuevas opciones como licores y cervezas.