Jóvenes universitarios colaboran con Madrid Salud de cara al Plan de Adicciones 2027-2031 - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Madrid estudiará contar con las propuestas de jóvenes universitarios para el diseño de su Plan de Adicciones 2027-2031 con el objetivo de reforzar la prevención del uso problemático de las pantallas y de las tecnologías.

La iniciativa ha arrancado este martes con la jornada 'Detox Digital, Modo ON', inaugurada por la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la Casa del Estudiante de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

El proceso, desarrollado por Madrid Salud en colaboración con la universidad, busca incorporar la experiencia y las opiniones de los jóvenes al diseño de las futuras actuaciones municipales de prevención de las adicciones, especialmente en relación con el uso de las nuevas tecnologías.

Durante la inauguración, la vicealcaldesa ha insistido en que el objetivo "no es demonizar las tecnologías", sino aprender a utilizarlas "con prudencia, con sensatez y de una forma verdaderamente saludable". En este sentido, ha planteado una reflexión sobre la relación de las personas con el entorno digital: "¿Usamos la tecnología o es la tecnología la que nos usa a nosotros, la que nos esclaviza a nosotros?".

Según los datos de Madrid Salud, el 36% de los jóvenes atendidos en los Centros de Atención a las Adicciones (CAD) presenta problemas relacionados con un uso inadecuado de las pantallas, las redes sociales, internet o los videojuegos. Por sexos, el 68% son varones, principalmente por problemas vinculados a los videojuegos, mientras que el 32% son mujeres, fundamentalmente por el uso de las redes sociales.

SEIS ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN

En concreto, según recoge el Ayuntamiento en un comunicado, la jornada reúne a varios equipos interdisciplinares de estudiantes que trabajarán en torno al reto '¿Cómo podemos construir hábitos saludables sin renunciar a lo bueno de la tecnología?'.

Los participantes elaborarán propuestas de promoción del bienestar digital y prevención de los usos problemáticos de las pantallas desde seis ámbitos de actuación: educativo, familiar, comunitario, tiempo libre, individual y sensibilización y comunicación.

Entre las cuestiones que se abordarán figuran la autonomía personal, el pensamiento crítico, el bienestar emocional, las relaciones sociales, la seguridad digital, la adquisición de hábitos saludables y la detección precoz de situaciones de riesgo.

Las propuestas resultantes se tomarán en consideración para la elaboración del Plan de Adicciones 2027-2031, en el que la prevención del uso problemático de las pantallas constituye una de las líneas prioritarias del Instituto de Adicciones de Madrid Salud.

UN COMITÉ JOVEN ASESOR

La iniciativa servirá también como punto de partida para la creación de un Comité Joven Asesor, concebido como un órgano estable de participación que permitirá incorporar la perspectiva de la juventud en el diseño, seguimiento y evaluación de las actuaciones municipales de prevención de las adicciones.

Con esta estructura, Madrid Salud busca establecer un espacio de diálogo permanente entre los jóvenes y la Administración pública, así como aprovechar el entorno universitario para identificar tendencias emergentes, intercambiar experiencias y desarrollar propuestas innovadoras.

Sanz ha situado a los estudiantes como protagonistas del proceso. "Nosotros tenemos que poner los medios, pero al final vosotros sois los que vais a aportar lo más decisivo: vuestra experiencia, vuestra sensibilidad y vuestra manera de ver las cosas", ha afirmado.