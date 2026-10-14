Madrid recuerda a Mari Trini con una placa en la casa de Claudio Coello donde vivió durante su juventud

Placa en recuerdo de Mari Trini en el número 126 de la calle de Claudio Coello - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid recuerda desde este miércoles a la cantante Mari Trini con una placa en la casa del número 126 de la calle Claudio Coello en la que vivió durante su juventud, ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, junto a la concejala de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, ha participado en el descubrimiento de la placa. "Mari Trini forma parte de la memoria musical de varias generaciones y también de la historia cultural de Madrid", ha destacado la delegada.

"Esta placa nos permite recordar su vínculo con nuestra ciudad y reconocer a una artista que hizo de sus canciones y de sus letras una forma personal y profundamente reconocible de entender la música", ha continuado Rivera de la Cruz.