1132298.1.260.149.20261109151643 Madrid reparte más de 5.000 porciones de la tradicional corona de la Almudena en la Plaza Mayor - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plaza Mayor de Madrid ha acogido este lunes el tradicional reparto popular de la corona de la Almudena, en el que se han distribuido más de 5.000 porciones de este dulce artesanal con motivo de la festividad de la patrona de la capital.

La iniciativa, organizada por quinto año consecutivo por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE Madrid), ha contado con la participación de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz; la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, y el concejal de Centro, Carlos Segura.

La gran corona, elaborada siguiendo la receta tradicional con crema pastelera y el característico aroma del anís de Chinchón, ha alcanzado un peso aproximado de 300 kilos y un diámetro de 25 metros, equivalente a casi 100 metros de longitud si se extendiera en línea recta.

Rivera de la Cruz ha destacado que este reparto constituye "una de las tradiciones más queridas de la jornada", al reunir cada año a madrileños y visitantes en torno a uno de los dulces más representativos de la celebración.

La delegada ha subrayado que esta iniciativa permite celebrar a la patrona compartiendo la gastronomía madrileña y mantener vivas las costumbres que forman parte de la identidad de la ciudad.

UN DULCE CREADO EN 1978

En un comunicado, el Ayuntamiento ha recordado que la corona de la Almudena nació en 1978, cuando el gremio de pasteleros madrileños decidió crear un dulce específico para homenajear a la patrona de Madrid.

Desde entonces, esta elaboración se ha convertido en una de las principales señas gastronómicas de la festividad del 9 de noviembre y en una tradición que cada año reúne a miles de personas en torno a la celebración.