El Madrid 'runner' encara la recta final del año con varias carreras tradicionales y la San Silvestre como cierre

Archivo - Aficionados del Real Madrid (d) y del Atlético de Madrid (i) en la salida de la carrera del Derbi de las Aficiones, a 7 de noviembre de 2021, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Madrid 'runner' encara la recta final del año con varias carreras tradicionales, como la Zara Speed Run o el Derbi de las aficiones, y la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana como cierre el 31 de diciembre, una fecha marcada en rojo para miles de corredores que cada año despiden el año en Madrid con una de las pruebas más emblemáticas del calendario internacional.

En concreto, este domingo los corredores podrán realizar una prueba también solidaria como es la VI Carrera Down Madrid en el Parque Juan Carlos I para promover la inclusión de las personas con discapacidad intelectual a través del deporte. Abierta a todas las edades y niveles, ofrece diferentes distancias para que cualquier persona pueda sumarse y correr por una misma causa.

El circuito de 2,5 kilómetros está orientado a todos los públicos con ambiente familiar, accesible para carritos; a la vez que también se podrá recorrer una distancia de 5 y 10 kilómetros, que será mixto de asfalto y tierra.

La siguiente semana estará marcada por la Hispanidad, que llenará Puente del Rey de corredores y sabores mexicanos con la carrera 'Madrid corre en español' y el festival gastronómico 'Agave y Maíz', dos propuestas que coincidirán el fin de semana del 9 al 12 de octubre en Madrid Río y combinarán deporte, cocina mexicana, música en directo y actividades familiares.

La carrera tendrá lugar el domingo 11 a las 10 horas, con salida y llegada en Puente del Rey y un recorrido de diez kilómetros por espacios emblemáticos de la capital. El recorrido de 'Madrid corre en español' pasará por la Puerta de San Vicente, Príncipe Pío, el Parque del Oeste, la calle Princesa y la Plaza de España. La prueba estará amenizada con música y espectáculos que representarán a los 21 países unidos por el español, con cumbia, son, flamenco y mariachis.

El 18 de octubre será el turno de la V Carrera contra el suicidio con la que se busca dar visibilidad a este problema en España, ya que cada mes 350 personas deciden quitarse voluntariamente la vida.

Este año espera llegar a la cifra de 2.000 participantes, superando así los 600 que estuvieron en la IV y los 1.100 en la V. Con la inscripción de cada participante se seguirán ampliando los servicios que se ofrecen gratuitamente a través de la asociación Sara Jiménez. Se celebrará a las 11 horas en el Parque Juan Carlos I, en una marcha popular, 5 y 10 kilómetros.

Para los amantes del fútbol, el 25 de octubre tendrá lugar el Derbi de las Aficiones con 10 kilómetros homologados desde el estadio Santiago Bernabéu al antiguo estadio Calderón, pasando por la plaza de Cibeles y de Neptuno desde la calle Padre Damián. Los primeros metros son de subida por Padre Damián hasta la calle Alberto Alcocer, con meta en el paseo de los Melancólicos.

Uno de las citas más esperadas, de 5 y 10 kilómetros, es Ponle Freno el 15 de noviembre. El recorrido tendrá su salida desde plaza de Colón y discurrirá por las calles más emblemáticas de la ciudad, pasando por el kilómetro 0.

El importe íntegro de la recaudación de esta carrera se destinará al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para ayudar a mejorar la calidad de vida de personas con nombres y apellidos que han sufrido un accidente.

La siguiente semana, y en concreto el 22 de noviembre, la Zara Speed Run, considerada una de las pruebas más rápidas de la capital, recorrerá 10.000 metros totalmente urbanos por las calles de Madrid con salida a la altura de número 155 del paseo de la Castellana. La meta está situada en el Paseo de la Chopera, junto a Madrid Río.

El perfil del mismo es muy favorable y se trata de un circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), válido para la acreditación de marca en la San Silvestre Vallecana.

El año siempre concluye con la carrera más mítica y multitudinaria, la San Silvestre Vallecana. En 2025 la carrera volvió a ser un éxito de participación, tanto en la carrera popular (cerca de 42 000 corredores), como en la internacional, con la presencia de muchos de los mejores fondistas del mundo. En 2026, la San Silvestre Vallecana celebra su 62 edición con dos competiciones diferenciadas: una popular (pueden participar los mayores de 16 años con autorización paterno-tutorial) y otra para profesionales.