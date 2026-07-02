Madrid, la segunda comunidad autónoma con mayor volumen de solicitudes en la regularización de migrantes, con 202.424

Archivo - Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). El lunes comenzó de forma presencial la regularización extraordinaria de m - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad de Madrid ha sido la segunda región que ha registrado un mayor número de solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, con 202.424.

Según ha detallado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en concreto, se han asignado 61.703 citas y una de cada cinco solicitudes se presentaron en oficinas.

Por delante de Madrid se ha situado Cataluña, con más de 257.000 solicitudes; y por detrás la Comunidad Valenciana, con 167.000, y Andalucía, con 161.000.

La ministra, Elma Saiz, ha anunciado este jueves que se han registrado 1.174.978 solicitudes en el proceso de regularización extraordinario de migrantes, de las que el 52%, esto es 608.000, ya están tramitándose.

En un vídeo para ofrecer los primeros datos disponibles del proceso de regularización, en el que se pudo participar hasta el pasado 30 de junio, la ministra ha subrayado que el volumen total de solicitudes, más de 1,17 millones, "pone en valor la necesidad de llevar a cabo un procedimiento de este tipo, que permitirá que cientos de miles de personas que ya residen en España pero con miedo y sin derechos, afronten el futuro con ilusión y con esperanza".

"En estos momentos ya contamos con más de 608.000 expedientes en tramitación, lo que supone casi el 52% del total de las solicitudes presentadas", ha apuntado Saiz, que ha recordado que, en este procedimiento, la admisión a trámite ya conlleva un permiso provisional para residir y trabajar en todo el país.

En cuanto a la procedencia de los solicitantes, la también portavoz del Gobierno ha desvelado que el 67% de ellos proceden de América Central y América del Sur. En concreto, Colombia concentra el 26% del total de solicitudes, seguida por Marruecos, con un 13,4%; Venezuela (11,7%) y Perú (8,8%).

"Estamos ante un procedimiento exitoso, un verdadero hito de nuestra política migratoria y un trabajo colectivo del que podemos sentirnos muy orgullosos", ha concluido la ministra.