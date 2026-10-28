Madrid tendrá "antes de elecciones" el reglamento de EMVS que introducirá los 5 años de empadronamiento como requisito

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha calculado que "antes de las elecciones" de mayo de 2027 la ciudad contará con el renovado reglamento de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), que introducirá los cinco años de empadronamiento en la capital como requisito.

En los 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press, el primer edil ha detallado que se está trabajando en culminar esa modificación del reglamento que defina quién puede acceder a una vivienda social. Busca que "aquellos que tienen mayor número de años de empadronamiento en la ciudad de Madrid puedan tener mejor capacidad de acceso al parque de viviendas del Ayuntamiento de Madrid".

"Nos parece que es una cuestión lógica y de sentido común. Supone también el reconocimiento de un compromiso con esta ciudad en la que ya se ha vivido una serie de años", ha argumentado.

Y se busca, como segundo objetivo, "hacer realmente factible el concepto de vivienda de alquiler asequible", lo que supone "que en el alquiler asequible se tiene que subir el umbral en estos momentos en relación con el IPREM porque una cuestión es la vivienda social y otra es la vivienda asequible".