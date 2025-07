Madrid tiene "deuda pendiente" con Jorge Semprún y la saldará dando nombre a un espacio en Retiro, aún por concretar

López-Rey se despide del Ayuntamiento con un "hasta siempre" y defendiendo la democracia para evitar errores del pasado

Madrid tiene una "deuda pendiente" con Jorge Semprún, "ilustre madrileño y reconocido intelectual, escritor, político, guionista de cine y ciudadano comprometido con la democracia y la libertad de España y de Europa" y la saldará dando nombre a un espacio en el distrito de Retiro, aún por concretar, una proposición que ha salido adelante con el sí de PSOE, PP y Más Madrid y el rechazo de Vox.

El PSOE ha presentado esta proposición, que ha sido enmendada por el PP dado que aún no se ha encontrado ubicación para este reconocimiento. Los socialistas habían presentado una propuesta para que ese homenaje se emplace en el barrio de los Jerónimos, concretamente entre el monumento a María Cristina de Borbón y la fachada posterior del Casón del Buen Retiro, en la bifurcación de la calle Felipe IV.

"Madrid tiene una deuda pendiente con Jorge Semprún, una deuda con la memoria, la cultura y la democracia, con un madrileño que dedicó su vida a defender la libertad, resistir la opresión y dar testimonio con una lucidez desgarradora de los horrores del siglo XX para que nunca se repitieran", ha defendido el socialista Jorge Donaire en el Pleno.

El 20 de julio de 2011 el PSOE presentó una iniciativa en el Pleno de la Casa de la Villa para homenajear a Semprún con un espacio público en Madrid. La propuesta fue aprobada por unanimidad reconociendo "el valor de Jorge Semprún como escritor intelectual, superviviente del horror nazi y ciudadano comprometido. Sin embargo, hasta hoy ese acuerdo sigue sin cumplirse".

El único gesto ha sido una placa conmemorativa en el número 12 de la calle Alfonso XII, la casa de su infancia, fruto de una iniciativa del mandato de Manuela Carmena, ha agradecido Donaire, que ha recordado al madrileño Semprún, nieto del presidente Antonio Maura. "Tuvo que exiliarse con su familia tras el golpe de Estado de 1936. En Francia reafirmó su compromiso con la libertad de los pueblos y la defensa de los valores democráticos frente al fascismo y al totalitarismo. Fue detenido, torturado y deportado en el campo de concentración de Buchenwald, experiencia que marcó su vida y su obra", ha glosado.

De él ha destacado que "dedicó su existencia a la lucha por la democracia y la libertad. Militó en el Partido Comunista y actuó en la clandestinidad en España bajo el nombre de Federico Sánchez hasta ser expulsado en 1964. Inició entonces su carrera literaria. Su primera gran obra, 'El largo viaje', escrita en Madrid, le valió el premio Formentor. Entre sus obras más conocidas destacan 'Autobiografía de Federico Sánchez', premio Planeta, o 'Ejercicios de supervivencia'".

La proposición socialista viene apoyada, vía carta, por el expresidente del Gobierno Felipe González, que hizo a Semprún ministro. "En Francia muchas calles, plazas y colegios llevan su nombre. En Weimar, a escasos kilómetros del campo de concentración de Buchenwald, donde sufrió cautiverio, se le concedió el honor de dar nombre a una de sus plazas más importantes. Allí su memoria simboliza resistencia, cultura y reconciliación. No merece Madrid, su ciudad natal hacer lo mismo", ha alegado Donaire.

Esta proposición cuenta con el respaldo de la Fundación Friedrich Eber, la Embajada de Francia, del expresidente Felipe González y estudiosos como el historiador Felipe Nieto, biógrafo de Jorge Semprún. "Ha llegado la hora de que Madrid le devuelva su lugar en la memoria colectiva y en el espacio público", ha finalizado Donaire, que ha pedido al Gobierno "agilidad y compromiso".

UNA DE LAS GRANDES FIGURAS EN EL ÚLTIMO SIGLO

La delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, ha descrito a Jorge Semprún como "una de las grandes figuras de la cultura en el último siglo". "Le debo algunas de las lecturas iniciáticas que me formaron primero como lectora y luego como escritora. El episodio en el que los prisioneros en el largo viaje comparten unas manzanas en un vagón que los llevaba al campo de concentración se queda en mi historia como lectora para siempre", ha descrito.

Rivera de la Cruz ha recuperado una de sus frases, cuando ya liberado del campo de concentración de Buchenwald dijo que le daba "risa estar vivo". "Es esa aportación a la historia moral de Europa que se une a las de Primo Levi, a Ibrahim Kartashi o a la de Léon Blum que hace que Jorge Semprún merezca este homenaje", ha indicado. Antes de regresar a su escaño ha aplaudido que el PSOE ha aportado esa carta de Felipe González, a quien "últimamente parece que lo tienen bastante olvidado".

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal, antes en el PP, ha recordado que con Alberto Ruiz-Gallardón se aprobó por unanimidad en julio de 2011 dedicarle un espacio público a Jorge Semprún. "¿Qué hacemos hoy debatiendo otra vez lo mismo?", ha preguntado, aunque finalmente Vox ha votado en contra de la iniciativa. "Nosotros, como no somos de izquierdas, no somos sectarios, nos parece correcto que este intelectual tenga un reconocimiento en la ciudad donde nació, pero esa distinción debe venir de la Corporación Municipal, no de un PSOE en el que nunca creyó, nunca militó y que seguramente hoy le repugnaría", ha lanzado.

Desde Más Madrid Félix López-Rey ha hecho una semblanza de Jorge Semprún en la que ha sido su última intervención en el Pleno antes de entregar su acta de concejal. Sus últimas palabras han sido aplaudidas por sus compañeros de bancada, en pie.

López-Rey ha calificado a Jorge Semprún como "uno de los intelectuales más destacados del siglo XX en Europa. Su biografía es la de un hombre que puso su vida al servicio de los tres grandes anhelos del humanismo contemporáneo, la Libertad con mayúsculas, la igualdad consustancial y la fraternidad, que no es otra cosa que la paz social en una sociedad equilibrada".

"Jorge Semprún fue un destacado miembro del Partido Comunista. Precisamente por este motivo decidió arriesgar su vida entrando de manera clandestina en nuestro país en plena dictadura franquista. Semprún logró entre 1953 y 1963 coordinar y poner en pie el germen de la resistencia democrática a la terrible dictadura que padecíamos en España. Solamente por estos motivos merecería nuestro homenaje", ha alegado López-Rey.

Apoyar este homenaje es tanto como "honrar la democracia, a Europa y a la reconciliación entre españoles". "Cuidar la democracia nos librará de repetir los errores del pasado y nos abrirá el mejor futuro. Hasta siempre", se ha despedido el concejal de Más Madrid.