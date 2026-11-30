El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, tras ejercer su derecho a voto para las elecciones generales, en el IES Ramiro de Maeztu, a 29 de noviembre - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid ciudad es azul, el color del PP, fuerza política ganadora en 18 de los 21 distritos de la capital, con un anecdótico PSOE como primera fuerza en tres distritos, Puente de Vallecas, Usera y Villaverde.

En Chamartín el PP ha arrasado obteniendo los mejores resultados, un 59,67%. La medalla de plata 'popular' en la ciudad es para Salamanca (57,69%) y el bronce para Chamberí (53,55%).

Le siguen Retiro (51,24%), Moncloa-Aravaca (51,05%), Fuencarral-El Pardo (49,73), Hortaleza (48,54), Barajas (46,94), Ciudad Lineal (43,03), Tetuán (42,14), Arganzuela (39,19), San Blas-Canillejas (37,96), Moratalaz (37,95), Latina (35,74), Vicálvaro (35,12), Carabanchel (32,78), Villa de Vallecas (31,58) y Centro (31,79).

El PSOE ha conseguido ser la primera fuerza únicamente en Villaverde (38,66%), Usera (38,66%) y Puente de Vallecas (33,33% de los votos). Vox únicamente consigue ser el segundo partido más votado en Chamartín (15,31% de los votos frente al 13,02 del PSOE) y Salamanca (16,12% y 13,99 respectivamente). En todos los demás distritos el PSOE ha sido la segunda fuerza política.

La participación en Madrid ciudad ha sido del 82,01%, lo que supone 8,63 puntos porcentuales más. La abstención decrece en 8,6 puntos, hasta el 17,98%. En blanco se han reegistrado 1,32% y nulos 0,73.