Madrid se tiñe de rosa y blanco con la floración de almendros en sus parques con la Quinta de los Molinos como epicentro

Almendros en flor en la Quinta de los Molinos, a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los almendros de la Quinta de los Molinos han comenzado su floración en los últimos días, coincidiendo con el ascenso de las temperaturas, y atraen ya a numerosos visitantes que acuden a contemplar estos árboles que tiñen con sus flores los campos de colores blancos y rosas.

Este recinto, ubicado en el ubicado en el número 257 de la calle Alcalá, en el distrito de San Blas-Canillejas, es muy popular por la floración de sus 1.900 almendros, un espectáculo que atrae cada año a centenares de madrileños.

Se trata de uno de los últimos construidos de estas características y forma parte, junto a Torre Arias y El Capricho, del eje de quintas situadas en la histórica carretera de Aragón, ahora calle de Alcalá.

Actualmente, la Quinta de los Molinos alberga un total de 1.895 almendros, de los que 1.277 ejemplares pertenecen a la variedad 'marcona', "una de las más apreciadas por la calidad de sus almendras y su abundante floración".

La segunda variedad más numerosa es la 'desmayo largueta', con 396 árboles, conocida por sus características almendras alargadas y su floración temprana. Además, el parque cuenta con 226 almendros de otras variedades que se encuentran dispersos por toda su extensión, "enriqueciendo la biodiversidad y aportando matices diferenciados al conjunto".

Este espectáculo convierte a la Quinta de los Molinos en uno de los rincones "más singulares" de Madrid, donde se combinan naturaleza, historia y arquitectura. Este espacio natural cuenta con 21,26 hectáreas cedidas al Ayuntamiento por los propietarios que conservan "la esencia de una antigua finca de recreo y experimentación agrícola, legando a la ciudad un paisaje de contrastes donde conviven almendros en flor, construcciones históricas y frondosas áreas arboladas", señalaron desde el Consistorio.

El origen de esta quinta se remonta a comienzos del siglo XX con la adquisición del catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid y concejal del Ayuntamiento de Madrid, Cesar Cort Botí, que fue adquiriendo más parcelas hasta conformar un espacio de casi 30 hectáreas.

El diseño del parque se divide en dos zonas diferenciadas: la zona norte, que sigue un estilo paisajista romántico mediterráneo y donde están los edificios del Palacete, la Casa del Reloj, el Invernadero, los Molinos o la pista de tenis; y la zona sur, que tiene un carácter más agrícola, donde se encuentran conocidos almendros, plantados al tresbolillo, que ofrecen el espectáculo floral de invierno o principios de primavera. Este espacio natural fue declarado Bien de Interés Cultural de la Comunidad de Madrid el 3 de septiembre de 2025 en la categoría de Conjunto Histórico.

EL AYUNTAMIENTO HA PLANTADO 565 EJEMPLARES DESDE 2019

Según ha infomardo el Ayuntamiento en un comunicado, en 2025 llevó a cabo la plantación de 50 nuevos almendros con el objetivo de "mantener y revitalizar el almendral".

Esta actuación permitió reponer ejemplares jóvenes que no habían arraigado en campañas anteriores y sustituir árboles de avanzada edad que, tras completar su ciclo vital, dejaron espacios vacíos en el paisaje.

Las reposiciones se realizan de manera continua, garantizando que todos los cuadros de cultivo se encuentren "completos y en óptimas condiciones".

Desde 2019, se ha llevado a cabo la plantación de 595 nuevos ejemplares de almendros y en hoy en día, la finca cuenta con un total de 1.919.

ALMENDROS EN OTROS PARQUES DE LA CAPITAL

Esta floración también se puede ver en otros parques como la Senda Botánica Casa de Campo, donde además de almendros hay un sendero repleto de árboles con especies como ciruelos de pissard, una variedad que florece después de los almendros.

También hay almendros en el Huerto del Francés en el parque de El Retiro, un rincón con más de 300 ejemplares de almendros, ubicados a lo largo del paseo Fernán Núñez y muy cerca de la plaza del Ángel Caído.

En el entorno de Madrid Río, en las inmediaciones del puente del Rey y del sendero que sube hasta el lago de la Casa de Campo, se encuentra un espacio natural de casi 40.000 metros cuadrados, la Huerta de la Partida. Este espacio natural es propiedad de la familia de los Vargas y lleva ubicado ahí desde el siglo XVI.

Fuera de la capital, en la localidad de Leganés, hay almendros situados en la zona occidental del Parque Lineal del Butarque. En esta zona sur de Madrid hay gran variedad de estos árboles y existe una Ruta de Almendros que va desde el Parque Lineal de Butarque en Leganés al Parque de las Presillas en Alcorcón. Ambos parques están unidos físicamente y tienen una pequeña dehesa de almendros, aunque fuera de los límites de los mismos.

Más lejos aún de la capital y esta vez en plena sierra se pueden disfrutar de los almendros en flor en el Bosque de la Herrería en San Lorenzo de El Escorial, un espacio natural de gran valor paisajístico, que ofrece también unas vistas privilegiadas del Real Monasterio.

En Japón, llaman 'hanami' a la tradición de observar y disfrutar de la belleza de las flores, un término que se utiliza normalmente cuando llega la época de la floración de los cerezos. En Madrid, llega la de los almendros y los madrileños se acercan a estos parques a disfrutar de este fenómeno de la naturaleza que convierte el lugar en un espectáculo para la vista y el olfato.