El Madrid Urban Fest vibrará al ritmo de hiphop con 23 artistas en su sexta edición

El cantante Ambkor, que participará en el Madrid Urban Fest. - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Madrid Urban Fest (MUF) vibrará al ritmo de hiphop en su sexta edición, que reunirá a 23 artistas de la música urbana española bajo el lema 'Vuelta a las raíces' desde el próximo 30 de octubre y hasta el 14 de noviembre en el Centro Cultural Pilar Miró, en Villa de Vallecas.

El Chojin abrirá el ciclo y, en el primero de los dobles conciertos del MUF, el 31 de octubre, confluyen otros de los nombres de altura del rap español, Elio Toffana, o representantes de la nueva música urbana como es Andrei La Ley, según ha detallado el Gobierno regional en un comunicado.

Ambkor, una de las actuales referencias del género, se presenta el viernes 6 de noviembre con un recital en el que interpretará temas clásicos de su carrera junto a recientes novedades. El formato especial del concierto del día siguiente incluye tres destacados nombres de la escena: DJ JAVS, Todo el Rato y Suzete.

El 13 de noviembre actuarán La Reina Mora y Dirty Suc y, al día siguiente, Hanimami y Ms Nina cerrarán el festival con propuestas que combinan sus raíces musicales con sonidos contemporáneos.

Un año más, Madrid Urban Fest cuenta además con una nutrida programación de actividades paralelas, como una lección magistral de popping y locking --bailes urbanos nacidos en los años 70-- impartida por el venezolano Nanox o la competición de break dance con nombres como Estrella, Karajos Skody Kikz, Tito Africa, Jimmy Twice y Mini Joe.

Además, durante el festival se podrá visitar, de manera gratuita, la exposición 'Madrid hiphop. Orígenes', comisariada por Francisco Reyes, un histórico del graffiti en España y profesor en la Universidad Complutense (UCM). La muestra reconstruye los primeros años de la cultura hiphop en la región y en España desde 1984, cuando una nueva generación comenzó a incorporar nuevas formas de expresión y a transformar la ciudad a través del graffiti, el rap, los DJ y el break dance.