Un tren en la Estación Madrid Puerta de Atocha Almudena Grandes, a 29 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) lleva a cabo hoy una jornada de huelga de 24 horas en todas las empresas del - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Madrid está viviendo un "día muy difícil" con un incremento del tráfico del 7,9% con respecto al mismo día de la semana pasada y de un 2,1% en comparación con los datos de ayer por el impacto que la huelga en Cercanías está teniendo en la ciudad, ha informado el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, desde el Retiro.

"Ha sido un día muy difícil desde el punto de vista de la circulación y la congestión como consecuencia de nuevo de una huelga en Cercanías, en la que nos ha respetado los servicios mínimos, y 800.000 personas que se desplazan todos los días en el servicio de Cercanías han tenido que buscarse otras alternativas y muchos de ellos habrán acudido a su vehículo", ha explicado el delegado.

Madrid ha notado "un incremento muy sustancial del tráfico, especialmente en las vías de entrada a la ciudad, como consecuencia de esa huelga".

Los autobuses de EMT Madrid han registrado un incremento de pasajeros por la huelga de Cercanías aunque aún no disponía de todos los datos aunque sí ha recordar con respecto a la semana pasada, también con un día de huelga, que se manifestó un incremento del 6%.

A lo que se suman los trabajos de la A-5 y el necesario corte para unir el túnel con la M-30, situación que se prolongará hasta el 23 de diciembre. Eso se ha traducido en "un mayor tráfico al habitual en el entorno del eje de la A-6, la A-42 y en el Nudo Sur de la M-30, que es la que está sufriendo más esa congestión".

EN LA A-5 TRÁFICO "RELATIVAMENTE FLUIDO"

Carabante ha descrito como "relativamente fluido" el tráfico en el entorno de la A-5 "como consecuencia de la información que se está dando porque la gente ya lo sabe y el tráfico se ha redistribuido". El Ayuntamiento está detectando "mayores congestiones en puntos de la A-6, la M-500, la M-503 y la A-42. Todos confluyen al final en el Nudo Sur de la M-30 y es donde se está notando una mayor congestión".

El Consistorio seguirá monitorizando la circulación para determinar si tiene que modificar el dispositivo de movilidad, que consiste en el refuerzo de Metro y de EMT hasta el próximo 23 de diciembre.

El delegado ha confirmado que los trabajos en la A-5 "van a buen ritmo". "De las 142 vigas que hay que instalar de aquí al 23 de diciembre se han instalado ya cien. Los trabajos van cumpliendo el calendario y a día de hoy podemos decir que tenemos la certeza de que vamos a abrir el túnel el próximo 23 de diciembre".

De nuevo ha reiterado las disculpas a la ciudadanía en nombre del Consistorio y ha agradecido la paciencia para que "en pocas semanas verán que merece la pena para ser capaces de disfrutar de una infraestructura como el soterramiento de la A-5".

INCIDENCIAS EN CERCANÍAS

En este punto, Carabante ha asegurado que el problema para la movilidad en la ciudad no sólo son los días de huelga en Cercanías ni el incumplimiento de los servicios mínimos en la protesta de maquinistas y conductores, "que lo hacen para garantizar la seguridad de los usuarios", sino por "todas las incidencias que cuando no hay huelga se producen y, por tanto, la gente lo que hace es no coger Cercanías".

"Hemos notado que se ha reducido cerca de un 14% el uso de Cercanías en este año como consecuencia de las 1.600 incidencias que se han producido en estos once meses del año 2026. La gente decide tomar otro modo de transporte más allá de las Cercanías porque no tiene la garantía de poder llegar", ha condenado.

El delegado ha pedido el refuerzo de este medio de transporte para que "funcione no solo en condiciones adecuadas de calidad sino, sobre todo, en condiciones seguras".