Madrid vive una "noche tranquila" por la celebración del Mundial con solo siete traslados, la mayoría por el calor

Aficionados saludan al autobús de la Selección durante la rúa de celebración de la Selección Española por el triunfo en el Mundial 2026, a 20 de julio de 2026, en Madrid (España). El combinado español se convirtió ayer en campeón del Mundial 2026 de fútbo - César Vallejo Rodríguez / Europa Press

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ciudad de Madrid ha vivido una "noche tranquila" por la celebración del triunfo de la selección española en el Mundial de fútbol con solo siete traslados pese a la enorme afluencia de personas en la calle. La mayoría de asistencias estuvieron relacionadas con el calor, mareos y alguna crisis de ansiedad.

Fuentes de Emergencias Madrid han señalado que en los tres Puestos Sanitarios Avanzados que Samur-Protección Civil tenía desplegados en la zona se realizaron 360 asistencias, "ninguna grave" y con "muy pocos cortes en los pies", a diferencia de la noche anterior.

Según cifras oficiales de la Delegación del Gobierno, unos dos millones de aficionados tomaron las calles de Madrid al paso de la Selección Española de fútbol para celebrar el logro de la segunda estrella cosechada tras la victoria en la final del domingo en Nueva York ante Argentina.

En esta línea, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado su agradecimiento a la ciudadanía madrileña y también a los profesionales de emergencias y seguridad por la "absoluta normalidad" con la que se celebró "un evento tan extraordinario" en las calles de la capital.

"Expresar todo nuestro agradecimiento, todo mi agradecimietno en nombre del Gobierno de España a todos los madrileños y madrileñas, y por supuesto a todos los servidores públicos que lo hicieron posible", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa al término de la Junta Local de Seguridad de Alcorcón.

Por su parte, Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid no ha hecho un balance específico para la noche del lunes debido a que no hubo ningún incidente "significativo" y el número de avisos recibidos a nivel regional fue similar al de otras jornadas.