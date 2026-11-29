MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños cuentan con derecho a disfrutar de un permiso retribuido en su trabajo por cuenta ajena para poder ejercer sus derechos electorales en las elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado.

Disfrutarán de un permiso retribuido de dos horas los empleados cuyo horario de trabajo coincida en dos o más horas y menos de cuatro con el horario de apertura de las mesas electorales, según se expone en la resolución publicada esta semana en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Podrán tener tres horas aquellos cuyo horario de trabajo coincida en cuatro o más horas y menos de seis con el horario de apertura de mesas electorales, y cuatro aquellos cuyo horario coincida en seis o más horas con el horario de apertura de las mesas electorales.

Sin embargo, los trabajadores cuyo horario de trabajo no coincida con el de apertura de las mesas electorales o lo haga por un período inferior a dos horas no tendrán derecho a permiso retribuido

Los trabajadores cuya prestación de trabajo deba realizarse el día 29 de noviembre de 2026 lejos de su domicilio habitual, o en otras condiciones de las que se derive la dificultad para ejercer el derecho de sufragio dicho día, tendrán derecho a que se sustituya el permiso anterior por un permiso de idéntica naturaleza.

Estará destinado a formular personalmente la solicitud de la certificación acreditativa de su inscripción en el Censo, así como para la remisión del voto por correo.

La duración del permiso se podrá reducir en proporción a la relación entre la jornada de trabajo que desarrollen y la jornada habitual de los trabajadores contratados a tiempo completo en la misma empresa.

Corresponderá al empresario la distribución, en base a la organización del trabajo, del período en que los trabajadores dispongan del permiso para acudir a votar.

PRESIDENTES, VOCALES O INTERVENTORES

De cara a los trabajadores que tengan condición de presidente o vocales de las mesas electorales, interventores y apoderados, tendrán derecho a permiso retribuido durante toda la jornada laboral correspondiente al día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, y de cinco horas en la jornada correspondiente al día inmediatamente posterior.

Cundo se trate de apoderados, el permiso comprenderá únicamente la jornada correspondiente al día de la votación.

Si alguno de los trabajadores comprendidos en este apartado, hubiera de trabajar en el turno de noche en la fecha anterior a la jornada electoral, la empresa, a petición del interesado, deberá cambiarle el turno, a efectos de poder descansar la noche anterior al día de la votación.

Por otro lado, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 37.3.d) del Estatuto de los Trabajadores, las reducciones de jornada derivadas de los permisos no supondrán merma de la retribución de los trabajadores, sirviendo como justificación adecuada la presentación de certificación de voto o, en su caso, la acreditación de la mesa electoral correspondiente.