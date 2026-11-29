Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los madrileños podrán optar en las elecciones generales de este domingo entre 14 candidaturas al Congreso de los Diputados para elegir a 38 diputados y entre nueve listas al Senado para los cuatro senadores por esta circunscripción.

Además de las cinco formaciones que ya cuentan con representación en el Congreso --PP, PSOE, Vox, Podemos (ahora en el Grupo Mixto) y Frente Amplio, coalición heredera de Sumar-- se podrá optar por otras nueve listas que pugnarán para alcanzar el 3% de los votos válidos emitidos en Madrid necesarios para acceder al reparto de escaños.

En esta ocasión habrá tres novedades sobre los comicios del 23 de julio de 2023 (Democracia 21, Iustitia Europa y Se Acabó la Fiesta), mientras que desaparece Recortes Cero.

Entre las novedades está Democracia 21, formación de carácter centrista liderada y presidida por la abogada Miriam González Durántez, cabeza de lista por Madrid. Concurre en coalición con Ciudadanos y con los independientes de UCIN y se presenta como un proyecto reformista y liberal, centrado en la regeneración democrática.

También se estrena Iustitia Europa, el partido fundado en 2023 por el abogado Luis María Pardo, que encabeza las listas por Madrid. Se define como movimiento ciudadano con el objetivo de *recuperar a España desde la sociedad* y *ser una alternativa al régimen del 78*. Ha ejercido la acusación popular en diversos procedimientos judiciales, como los casos Koldo y Leire Díez.

Debutará por primera vez en unas generales Se Acabó la Fiesta (SALF), liderada por el eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez Fernández, que encabeza su candidatura al Congreso por Madrid. Se estrenó en las elecciones europeas de junio de 2024 y consiguió más de 800.000 votos, casi el 5%, y tres eurodiputados.

Después se constituyó como partido político y concurrió a las elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León, Aragón y Andalucía, pero en ninguna de esas citas obtuvo representación parlamentaria.

OPCIONES MINORITARIAS

Repetirán suerte otras seis opciones minoritarias de signo muy variado entre los que hay animalistas, humanistas, comunistas, falanguistas u obreristas, que tradicionalmente han quedado por debajo del 1% de votos.

Uno de los clásicos es el Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA), con Asier Esparza Billalabeitia como cabeza de lista por Madrid. En los anteriores comicios generales logró un 0,59% de los sufragios.

Entre ellos también está el Frente Obrero, que combina la lucha por la clase obrera con el patriotismo y un discurso contra la inmigración. En las elecciones de 2023 lograron el 0,2% del total de votos.

Repite también Por un Mundo Más Justo (M+J), fundado en 2004 y cuyos principios fundacionales son la erradicación de la pobreza, la lucha contra la desigualdad en el mundo y defender los derechos humanos y la justicia social. En las últimas elecciones a Cortes Generales alcanzó el 0,2% de los votos.

También el Partido Humanista (PH), nacido en 1984 como la expresión política del Movimiento Humanista. Busca la transformación y superación social de la violencia y tendrá a José Luis Álvarez Cedena como cabeza de lista por Madrid. En los comicios del 23J de 2023 logró el 0,08% de los votos.

Otro de ellos es el Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), el único partido marxista-leninista organizado en todos los territorios del país. Obtuvo el 0,09% de los votos.

En el lado ideológico contrario, Falange Española y de las Jons, que lleva al jefe nacional del partido, Norberto Pico, como 'número uno' al Congreso por Madrid. En este caso, logró el 0,04% de los votos.

SENADO

Al Senado concurren por Madrid nueve candidaturas, una menos que en los anteriores comicios generales. La principal novedad en esta ocasión es la alianza de formaciones de izquierdas bajo la marca Senado de Progreso, que agrupa a PSOE, Más Madrid, IU y Movimiento Sumar.

Para los cuatro asientos del Senado por Madrid que se eligen este domingo, repiten PP, Vox, PCTE, Partido Humanista, Por un Mundo Más Justo y Falange Española de las JONS. Completan la lista a la Cámara Alta las listas de Iustitia Europa y Podemos.

