Maestre acusa a Almeida de la "estafa" del "Madrid de moda" porque en "el real" esto "es un atraco y el PP los ladrones"

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre - MÁS MADRID

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, de vuelta al Pleno de Cibeles tras su baja por maternidad, ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de promover la "estafa" de que "Madrid está de moda" cuando la ciudad "real" viene a demostrar que "esto es un atraco y el PP son los ladrones".

"Los dirigentes del PP vienen repitiendo machaconamente la propaganda con la que nos aturden desde hace años con el Madrid está de moda, Madrid está en su mejor momento, Madrid es tendencia, tenemos la mejor sanidad del mundo, incluso llegan a decir. La realidad es que en el Madrid de verdad, en el Madrid normal, en el Madrid real, nadie dice esas frases", ha espetado Maestre en el Pleno.

La jefa de la oposición ha remarcado que "en el Madrid real, cuando buscas casa y la unidad de medida es una casa regulera a reformar por medio millón de euros, nadie dice qué bien que en Madrid no se regula el precio de la vivienda; en el Madrid real, cuando compartes habitación con tus dos hijos y piso con otras dos familias, nadie dice qué bien que Madrid está en su mejor momento; cuando por fin te llega en el Madrid real la cita con el dermatólogo y es para el año 2027, nadie nunca jamás ha dicho que tiene la mejor sanidad del mundo".

"En el Madrid normal, cuando a día 10 te han pasado la cuota de la hipoteca, las extraescolares, los dos comedores escolares, la letra del coche y el garaje, la cuenta está vacía, nadie dice qué bien nos va en la ciudad de Madrid. Lo que la gente dice es esto es una estafa", ha lanzado.

Por eso se ha preguntado "para quién gobierna el PP de la ciudad". Maestre se ha contestado, "para los suyos, para una minoría que lleva años enriqueciéndose gracias a sus políticas". "Ustedes y sus amigos nos están robando Madrid al conjunto de los madrileños y de las madrileñas", ha exclamado.

Tampoco ha olvidado los "fondos buitre" que, como señala la RAE, son "aquellos que se enriquecen a costa de otros, buitres que se enriquecen a costa del esfuerzo de las familias y que el PP apoya". También ha señalado a "grandes propietarios como su amigo el duque de Alba".

El resumen que ha hecho Rita Maestre es que "la gente está cabreada porque saben perfectamente que esto es un atraco y ustedes (al PP) son los ladrones".