Maestre acusa a Almeida de usar distinciones para "propaganda" y de "violar" el reglamento con la Llave a Corina Machado

Archivo - January 15, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: MARIA CORINA MACHADO, Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize recipient, meeting with Senators at the U.S. Capitol in Washington, D.C. - Michael Brochstein / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha acusado al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de utilizar las distinciones municipales como "propaganda" y de "violar" el reglamento con la concesión de la Llave de Oro de la ciudad a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado.

En declaraciones a los medios desde el Edificio de Grupos, Maestre ha criticado que el PP esté actuando "como si el reglamento de distinciones y medallas fuera una fiesta particular", tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad de Madrid.

"En los últimos años Isabel Díaz Ayuso y Almeida han decidido que de toda la gente a la que hay que premiar en el mundo están Benjamin Netanyahu y Donald Trump", ha señalado.

A su juicio, la decisión de otorgar la Llave de Oro "se enmarca en esa línea de interpretar, falsear y utilizar para su propio interés el reglamento de distinciones de todos los madrileños", al tiempo que ha asegurado que esta concesión "viola claramente" la normativa.

En concreto, ha recordado que este reconocimiento está previsto para jefes de Estado en visita oficial a la ciudad de Madrid, condiciones que, según ha subrayado, "no se cumplen en este caso". "Por lo tanto, una vez más, el PP utilizando los recursos de todos para sus decisiones políticas y partidistas particulares", ha concluido.