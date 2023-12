Maestre acusa al PP de confundir libertad con pisar a los demás: "Son quienes dicen sí a fumar 'pitis' en cara de niños"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento y jefa de la oposición, Rita Maestre, ha acusado al PP de confundir libertad con "pisar a los demás". "Ustedes son quienes dicen sí a fumar 'pitis' en la cara de niños", ha lanzado desde el Pleno de Cibeles.

Maestre ha lamentado las declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, hechas "a favor del humo en los espacios de ocio y las terrazas" después del plan anunciado por el Ministerio de Sanidad de Mónica García.

"La sociedad ha avanzado mucho en estos años dejando atrás hábitos que parecían ser normales y quedábamos por sentado y en cada uno de esos cambios el PP siempre ha estado en contra, en contra de cosas que hoy son simplemente incuestionables porque los que hoy dicen que claro que sí a fumar 'pitis' en la cara de los niños en las terrazas eran los que hasta hace antes de ayer se reían de que la DGT hiciera campañas intentando prevenir el consumo de alcohol al volante", ha argumentado la jefa de la oposición.

Maestre se ha acordado del expresidente del Gobierno José María Aznar "riéndose de que quién le iba a decir a él lo que podía beber antes de ponerse al volante". "Afortunadamente el gobierno de España le dijo lo que podía beber o no antes de subirse al volante y afortunadamente España ha avanzado muchísimo en la reducción de la sinestralidad gracias precisamente a esas campañas.

"Afortunadamente también España ha avanzado con una ley anti tabaco con la que ustedes advertían del apocalipsis diciendo que se iba a hundir la hostelería. Spoiler, tampoco pasó, y por supuesto esa ley de tabaco hoy es simplemente incuestionable. Por supuesto estaban en contra del carnet por puntos, también una cuestión bastante básica que no dudaron en criticar. Hacen ustedes campaña por la comida basura directamente, es uno de sus principales hits en las redes sociales", ha enumerado.

FENTANILO

El extremo de este "delirio" es la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha llegado acomparar la medida para ampliar los espacios libres de humo con la crisis del fentanilo que sufren en Estados Unidos.

"No voy a entrar desde luego en la banalización de una tragedia que se ha llevado varias centenares de miles de vidas en Estados Unidos. Es desde luego marca de la casa de la señora Ayuso llamar hijo de puta al presidente del gobierno para que no se hable de la mordida que se ha llevado tu hermano, que es la marca de la señora Ayuso, pero me sorprende que hablen de Estados Unidos", ha reconocido.

Maestre ha puesto el foco en el modelo de sanidad de Estados Unidos, el de "sanidad privada sin ningún tipo de protección". "Son ustedes los que defienden un modelo de empresas con libertad para hacer lo que les dé la gana, que es precisamente lo que ha provocado que las grandes farmacéuticas coloquen en el mercado centenares de miles de productos lesivos por la salud de muchísimas personas en Estados Unidos", ha arremetido.