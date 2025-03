Maestre compara a Almeida con "una socialité" de la revista 'Hola' y critica su "poca política municipal"

Almeida responde que a Más Madrid "les falta votos" y critica la camiseta que llevan en el Pleno sobre cifras de residencias: "Es falsa"

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha comparado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con una "socialité de la revista del 'Hola' y ha criticado su "poca política municipal".

"Si usted se fija en la agenda del señor Almeida, podría confundirle con una socialité de 'Hola' o con un señor dedicado al business y al sarao. Este mes se ha dedicado a exposiciones, a ferias de arte, universidades privadas, una feria inmobiliaria en Cannes. Todo bastante fresco, urbano o moderno. Y luego muy poca política municipal en la agenda del señor Almeida", ha remarcado en su intervención en el Pleno de Cibeles de este martes.

Maestre ha recalcado que Almeida "es un cargo público que tiene la responsabilidad de dirigir las políticas sociales de este Ayuntamiento". Ha recordado que durante el último mes "fue asesinada en su puesto de trabajo una educadora social, que ha conmocionado al sector de la intervención social".

"Trabajaba en una empresa privada para la Junta de Extremadura, así que no sucedió en Madrid. ¿Sabe lo que hubiera pasado si hubiera sucedido en Madrid? Que el señor Almeida hubiera dicho que lo sentía mucho, pero que no era una trabajadora pública y que no era su responsabilidad, como hizo cuando falleció un trabajador de la limpieza en acto de servicio", ha indicado.

La líder de la oposición en el Consistorio ha exigido al regidor que se reúna con las trabajadoras de la intervención social y del trabajo social. Ha añadido que Más Madrid "lo ha hecho" y ha asegurado que "están hartos de precariedad y de la enorme rotación".

"Están hartos de que se adjudiquen a las mismas empresas siempre la mayor parte del dinero público, hartos de que ustedes se gasten millonadas en la Fórmula 1 mientras les pagan 1.130 euros a las trabajadoras de las escuelas infantiles municipales. Hartos de que mientras sus amigos se llevan 11 millones de euros en el bolsillo con la total pasividad del Ayuntamiento de Madrid, ustedes les paguen 1.400 euros a las educadoras que están en la calle o a las trabajadoras", ha lamentado.

ALMEIDA: "A USTEDES LES FALTAN VOTOS"

Por su parte, Almeida ha lanzado que "les sobran las camisetas y chapas y les faltan votos". En este sentido, ha ironizado con que para Más Madrid "debe ser dificilísimo plantear una pregunta" a su equipo de gobierno.

"Se le han ido cayendo todos los temas que usted ha venido defendiendo durante años. Se le ha caído la sostenibilidad. ¿Por qué no va usted a ver la estación de Atocha donde el Gobierno de España está talando en este momento 250 árboles? Se le ha caído a usted, por supuesto también el feminismo. ¿Se acuerda cómo gritaban 'Sí se puede, sí se puede, sí se puede'?", ha señalado.

El regidor se ha preguntado "cuántas vidas se hubieran salvado en España si no se hubiera empeñado en ir a la manifestación del 8 de marzo". Ha añadido que la camiseta que han llevado al Pleno de Cibeles, '7.291 víctimas', es "falsa y mentirosa porque están faltando al respeto de todos aquellos familiares que no quieren ser usados".

"¿Cuántos españoles murieron como consecuencia de la pandemia? A usted ese dato no le interesa porque usted formaba parte de ese gobierno indecente que ha ocultado el número de muertos y que ha hecho una utilización política. La pandemia no solo fue en Madrid, pero el principal responsable de lo que pasó en España y el que pudo salvar vidas fue Pedro Sánchez", ha concluido.