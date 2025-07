Maestre cree que la propuesta de Vox de deportar migrantes "verbaliza sin complejos" el programa de gobierno de Feijóo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha asegurado que la propuesta de Vox de deportar tanto a los migrantes que entren de forma ilegal como a los que estén nacionalizados "verbaliza sin complejos" el programa de un futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

"Es una auténtica cacería que atenta contra la dignidad humana y contra el Estado de Derecho y supone verbalizar sin complejos el programa de gobierno de Feijóo porque esta es la gente que va a apoyar una investidura y a entrar en su gobierno", ha alertado este martes en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

En una rueda de prensa en la sede nacional de Vox, la portavoz nacional de Emergencia demográfica y políticas sociales de la formación política, Rocío De Meer, declaró el lunes: "Nos contaron que venían cuatro refugiados que huían de una guerra, pero no eran cuatro ni eran refugiados. Son millones. Y de hecho van a cambiar la configuración y están cambiando la configuración de nuestra sociedad".

De Meer afirmó también: "Si de 47 millones de habitantes que tiene nuestro país, más o menos 7, más de 7 millones porque tenemos que tener en cuenta la segunda generación, 8 millones de personas son personas que han venido de diferentes orígenes en un muy corto periodo de tiempo y, por lo tanto, es extraordinariamente difícil que puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres, pues lo que estamos viendo son las consecuencias que estamos viendo".

Maestre ha comparado la política de inmigración de Vox con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha remarcado que el partido de Santiago Abascal "quiere importar a España esas imágenes lamentables y durísimas de expulsiones masivas de personas de origen latino".

"Lo que hemos oído a Rocío De Meer no es un titular racista para llamar la atención, es una posición política de quien ya se ve sentado en el Consejo de Ministros con el PP. Es la misma gente que insulta a nuestra compañera concejala Carolina Elías por su origen salvadoreño y es la misma gente que desprecia la diversidad y la convivencia de nuestros barrios", ha advertido.

En concreto, Elías, de origen salvadoreño, aunque de nacionalidad española, denunció a mediados de mayo que una portavoz de Vox se encaró a ella en el Pleno de Latina diciéndole que debía volver a El Salvador donde "el presidente Bukele, conocido por su política de detenciones masivas y encarcelamientos contra los grupos pandilleros tiene reservado un sitio para ella".

"PROPONE BORRAR A 8 MILLONES DE PERSONAS"

La líder de la oposición en el Consistorio ha recalcado que Vox plantea "borrar a 8 millones de personas, que son más que la población inmigrante total de España" y ha lanzado que quieren "expulsar a quienes teniendo un origen migrante se han nacionalizado y son tan españoles como Santiago Abascal".

Asimismo, ha alertado de que "están proponiendo expulsar a los hijos e hijas ya españoles de quienes nacieron en otro país pero viven en España" y de "deportar masivamente a nuestros amigos, a nuestras vecinas, a nuestras compañeras de trabajo, a las madres y a los padres de los compañeros de clase de nuestros hijos, incluso a esos mismos niños".

"Hay que responder no solo con palabras de condena, que no lo hemos escuchado a nadie del Partido Popular todavía, sino con hechos. Es el momento de acelerar la tramitación de la iniciativa legislativa popular para extender derechos y regularizar a cerca de medio millón de migrantes que no son extraños ni ajenos, son una parte fundamental de nuestras vidas y de la vida de nuestra ciudad", ha concluido.